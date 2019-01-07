В Заинске прошла Рождественская лыжная гонка - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
07 января 2019 10:46Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

В Заинске прошла Рождественская лыжная гонка

6 января в Заинске прошла традиционная Рождественская лыжная гонка. В соревнованиях приняли участие более 30 любителей лыжного спорта в возрасте от 14 до 60 лет и старше.

Результаты

Мальчики 2003-2004 г.р.

1 место – Демеев Сергей
2 место – Афанасьев Герман
3 место – Афанасьев Эдгар

Девочки 2003-2004 г.р.

1 место – Лисникова Екатерина

Мужчины 17-29 лет

1 место – Ернов Денис
2 место – Лопатин Глеб
3 место – Фасхиев Линар

Женщины 17-29 лет

1 место – Лопатина Юлиана
2 место – Ахунзянова Ралия
3 место – Краснова Регина

Мужчины 30-49 лет

1 место – Имамиев Раиль
2 место – Цыганов Сергей
3 место – Антипов Дмитрий

Женщины 30-49 лет

1 место – Волкова Регина
2 место – Павлова Наталья
3 место – Кузьмина Елена

Мужчины 50-59 лет

1 место – Уразайкин Петр
2 место – Гайнуллин Ильгизар
3 место – Галимов Рамиль

Женщины 50-59 лет

1 место – Бушуева Дина
2 место – Куликова Ирина

Мужчины 60 лет и старше

1 место – Гущин Анатолий
2 место – Костылев Александр
3 место – Юров Анатолий

Победители и призеры были награждены грамотами и медалями Управления по физической культуре, спорту и туризму Исполнительного комитета Заинского муниципального района.

О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта