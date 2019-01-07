В Заинске прошла Рождественская лыжная гонка

6 января в Заинске прошла традиционная Рождественская лыжная гонка. В соревнованиях приняли участие более 30 любителей лыжного спорта в возрасте от 14 до 60 лет и старше.
Результаты
Мальчики 2003-2004 г.р.
1 место – Демеев Сергей
2 место – Афанасьев Герман
3 место – Афанасьев Эдгар
Девочки 2003-2004 г.р.
1 место – Лисникова Екатерина
Мужчины 17-29 лет
1 место – Ернов Денис
2 место – Лопатин Глеб
3 место – Фасхиев Линар
Женщины 17-29 лет
1 место – Лопатина Юлиана
2 место – Ахунзянова Ралия
3 место – Краснова Регина
Мужчины 30-49 лет
1 место – Имамиев Раиль
2 место – Цыганов Сергей
3 место – Антипов Дмитрий
Женщины 30-49 лет
1 место – Волкова Регина
2 место – Павлова Наталья
3 место – Кузьмина Елена
Мужчины 50-59 лет
1 место – Уразайкин Петр
2 место – Гайнуллин Ильгизар
3 место – Галимов Рамиль
Женщины 50-59 лет
1 место – Бушуева Дина
2 место – Куликова Ирина
Мужчины 60 лет и старше
1 место – Гущин Анатолий
2 место – Костылев Александр
3 место – Юров Анатолий
Победители и призеры были награждены грамотами и медалями Управления по физической культуре, спорту и туризму Исполнительного комитета Заинского муниципального района.