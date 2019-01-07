В Заинске прошла Рождественская лыжная гонка

07 января 2019 10:46 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

6 января в Заинске прошла традиционная Рождественская лыжная гонка. В соревнованиях приняли участие более 30 любителей лыжного спорта в возрасте от 14 до 60 лет и старше.

Результаты

Мальчики 2003-2004 г.р.

1 место – Демеев Сергей

2 место – Афанасьев Герман

3 место – Афанасьев Эдгар

Девочки 2003-2004 г.р.

1 место – Лисникова Екатерина

Мужчины 17-29 лет

1 место – Ернов Денис

2 место – Лопатин Глеб

3 место – Фасхиев Линар

Женщины 17-29 лет

1 место – Лопатина Юлиана

2 место – Ахунзянова Ралия

3 место – Краснова Регина

Мужчины 30-49 лет

1 место – Имамиев Раиль

2 место – Цыганов Сергей

3 место – Антипов Дмитрий

Женщины 30-49 лет

1 место – Волкова Регина

2 место – Павлова Наталья

3 место – Кузьмина Елена

Мужчины 50-59 лет

1 место – Уразайкин Петр

2 место – Гайнуллин Ильгизар

3 место – Галимов Рамиль

Женщины 50-59 лет

1 место – Бушуева Дина

2 место – Куликова Ирина

Мужчины 60 лет и старше

1 место – Гущин Анатолий

2 место – Костылев Александр

3 место – Юров Анатолий

Победители и призеры были награждены грамотами и медалями Управления по физической культуре, спорту и туризму Исполнительного комитета Заинского муниципального района.