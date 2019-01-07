В Муслюмовском районе прошли соревнования по бадминтону - Советский спорт
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07 января 2019 10:49Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

В Муслюмовском районе прошли соревнования по бадминтону

4 января в Муслюмовском районе прошли соревнования по бадминтону на кубок Деда Мороза в рамках Декады спорта и здоровья.

Результаты соревнований

Одиночный разряд, мужчины

1 место – Ханов Инсаф;
2 место – Мухаметзянов Нияз;
3 место – Абдуллин Инсаф.

Одиночный разряд, женщины

1 место – Шаймарданова Айгуль;
2 место – Абдуллина Гульфия;
3 место – Шайгарданова Алсу.

Микст

1 место – Абдуллина Гульфия и Ханов Инсаф;
2 место – Мухаметзяновы Айзиля и Нияз;
3 место – Шайгардановы Айгуль и Айрат.

Победители и призеры были награждены грамотами, медалями и ценными подарками МБУ СОК «Юность».

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