07 января 2019 10:49 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

4 января в Муслюмовском районе прошли соревнования по бадминтону на кубок Деда Мороза в рамках Декады спорта и здоровья.

Результаты соревнований

Одиночный разряд, мужчины

1 место – Ханов Инсаф;

2 место – Мухаметзянов Нияз;

3 место – Абдуллин Инсаф.

Одиночный разряд, женщины

1 место – Шаймарданова Айгуль;

2 место – Абдуллина Гульфия;

3 место – Шайгарданова Алсу.

Микст

1 место – Абдуллина Гульфия и Ханов Инсаф;

2 место – Мухаметзяновы Айзиля и Нияз;

3 место – Шайгардановы Айгуль и Айрат.

Победители и призеры были награждены грамотами, медалями и ценными подарками МБУ СОК «Юность».