4 января в Муслюмовском районе прошли соревнования по бадминтону на кубок Деда Мороза в рамках Декады спорта и здоровья.
Результаты соревнований
Одиночный разряд, мужчины
1 место – Ханов Инсаф;
2 место – Мухаметзянов Нияз;
3 место – Абдуллин Инсаф.
Одиночный разряд, женщины
1 место – Шаймарданова Айгуль;
2 место – Абдуллина Гульфия;
3 место – Шайгарданова Алсу.
Микст
1 место – Абдуллина Гульфия и Ханов Инсаф;
2 место – Мухаметзяновы Айзиля и Нияз;
3 место – Шайгардановы Айгуль и Айрат.
Победители и призеры были награждены грамотами, медалями и ценными подарками МБУ СОК «Юность».