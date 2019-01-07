В Альметьевске состоялся финальный турнир Любительской лиги Юго-Востока РТ по шахматам - Советский спорт
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07 января 2019 10:53Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

В Альметьевске состоялся финальный турнир Любительской лиги Юго-Востока РТ по шахматам

В Альметьевске состоялся финальный турнир Любительской лиги Юго-Востока Республики Татарстан по шахматам. Соревнования проходили по круговой системе. В турнире приняли участие 24 человека.

Результаты

Мужчины

1 место – Шуваткин Владимир (Лениногорск) – 5,5 очков из 7 возможных;
2 место – Хуббатов Тимур (Альметьевск) – 4,5 очка;
3 место – Чупахин Евгений (Бугульма) – 4 очка.

Женщины

1 место – Николаева Ксения (Лениногорск);
2 место – Ковалева Ольга (Альметьевск);
3 место – Салахова Аделя (Бавлы).

Ветераны

1 место – Муфазалов Закван (Альметьевск);
2 место – Камильянов Тимербай (Октябрьский);
3 место – Сабитов Шамиль (Альметьевск).

Юноши

1 место – Закиев Тимур (Альметьевск);
2 место – Николаев Матвей (Лениногорск);
3 место – Ковалев Кирилл (Альметьевск).

Команда г. Альметьевска награждена переходящим Кубком серии шахматных турниров 2018 года.

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