Определились победители чемпионата и первенства Тукаевского района по шашкам и шахматам - Советский спорт
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07 января 2019 10:55Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

Определились победители чемпионата и первенства Тукаевского района по шашкам и шахматам

5 января в Набережных Челнах прошли чемпионат и первенство Тукаевского муниципального района по шашкам и шахматам.

На соревнования приехали более 160 участников из 17 общеобразовательных школ и 16 сельских поселений района.

Соревнования шли в следующих категориях: среди юношей и девушек, среди женщин и мужчин, среди людей пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья.

По итогам соревнований среди общеобразовательных школ 1 место заняла команда Мусабай-Заводской школы. На втором месте – Малошильнинская школа, на третьем – Бурдинская. Среди сельских поселений – на первом месте Малошильнинское, второе и третье места поделили Мусабай-Заводское и Староабдуловское сельские поселения.

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