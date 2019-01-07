Определились победители чемпионата и первенства Тукаевского района по шашкам и шахматам

07 января 2019 10:55 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

5 января в Набережных Челнах прошли чемпионат и первенство Тукаевского муниципального района по шашкам и шахматам.

На соревнования приехали более 160 участников из 17 общеобразовательных школ и 16 сельских поселений района.

Соревнования шли в следующих категориях: среди юношей и девушек, среди женщин и мужчин, среди людей пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья.

По итогам соревнований среди общеобразовательных школ 1 место заняла команда Мусабай-Заводской школы. На втором месте – Малошильнинская школа, на третьем – Бурдинская. Среди сельских поселений – на первом месте Малошильнинское, второе и третье места поделили Мусабай-Заводское и Староабдуловское сельские поселения.