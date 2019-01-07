Чемпиона Рождественского полумарафона вдохновили российские серферы!

07 января 2019 17:19 Источник: «Советский спорт» Регион: Омская область

Абсолютными победителями 28-го зимнего забега стали Михаил Кульков и Лейсан Яхина.

Сегодня, 7 января, на Соборной площади традиционно стартовал первый забег серии «Сибирский международный марафон», известный как «самый холодный забег в мире» – 28-й Рождественский полумарафон. В этом году пробежаться по морозцу решились 1138 человек, в числе которых как профессиональные спортсмены, так и простые любители бега и приверженцы здорового образа жизни. Впрочем, наступивший 2019-й подарил участникам вполне приятную и комфортную погоду.

– Приветствую вас на самом холодном забеге в мире! – обратился к собравшимся губернатор Омской области Александр Бурков. – Рождественский полумарафон объединяет людей разного возраста, разных национальностей. Сегодня к нашему забегу впервые присоединились представители ЮАР, Японии и Ирана.

Глава региона пожелал участникам пройти достойно свою дистанцию и, как минимум, установить личный рекорд, а болельщикам – получить заряд бодрости и отличного настроения. Затем Александр Бурков присоединился к участникам массовой несоревновательной дистанции на 3,5 километра.

– Я видел, что люди бегут с удовольствием. Более тысячи участников, среди которых почти 500 спортсменов. Это действительно большой праздник. Для меня это был первый зимний старт, но бежалось легко и комфортно, – поделился Александр Бурков после финиша.

Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц также выбрал для себя эту дистанцию.

– Прекрасные впечатления и сегодня отличная погода, – отметил глава регионального Минспорта. – Здорово, что к Рождественскому полумарафону присоединилось больше тысячи человек. Помимо омичей на Соборной площади собрались представители 28 российских регионов и 14 стран мира! Это говорит о том, что спорт не знает границ! Уверен, нашим сибирским пробегом все останутся довольны!

Дружной командой вышли на старт юные воспитанники испанской академии футбола в Омске. Вместе с тренерами и главой академии – испанским футболистом Альбертом Риерой.

– Я очень рад, что мы с юными футболистами приняли участие в этом празднике, – говорил после финиша Альберт Риера. – Все прошло отлично! Этот марафон популярен далеко за пределами Омска, и принимать в нем участие почетно для любого человека. Мы с ребятами из академии, конечно, не марафонцы, поэтому решили начать с самой короткой дистанции. Но мы пробежали даже лучше, чем рассчитывали!

– В Омск я приехал из Индии, работаю здесь, – рассказал еще один участник забега Рави Вира Рагхаван. – Зимой я бегал впервые, хотя увлекаюсь легкой атлетикой уже давно. Бегаю марафоны и полумарафоны, но до сегодняшнего дня участвовал только в летних стартах. Что я могу сказать – это было здорово! Мне очень понравилась и организация, и сама дистанция. Прекрасная погода, прекрасные люди! Я видел, как бегут маленькие дети и люди почтенного возраста. Здорово! Обязательно буду участвовать и в следующем году!

Второй по протяженности стала дистанция на 7 км. И здесь уже разворачивалась серьезная борьба за победу. У мужчин одним из главных фаворитов был омич Александр Бутрамеев, который не раз становился победителем основной дистанции Рождественского. На этот раз он решил стартовать на меньшее расстояние, однако свои победные рождественские традиции не нарушил, финишировав первым спустя 24 минуты и 58 секунд после старта.

– Я очень доволен своим результатом, – не стал скрывать победитель. – Тренируюсь я сейчас не так много, как раньше, и, оценив свои силы, понял, что мне будет довольно трудно претендовать на хороший результат в полумарафоне. Решил преодолеть 7 километров на морально-волевых. Сначала бежал вместе с соперниками, потом сумел немного оторваться и сохранил лидерство до самого финиша. Я буду с интересом следить за развитием событий на основной дистанции. Там бегут очень сильные ребята – Михаил Кульков, Денис Рычков и другие. Это будет очень интересная борьба: как минимум пять спортсменов, примерно равных по силам, так что невозможно предугадать, кто станет первым!

Второе место на 7-километровой дистанции занял Евгений Федосов, а третьим был Бекзат Касинов. Все они представляли в забеге Омскую область. У женщин сильнейшей стала Ольга Евдокимова с результатом 30 минут и 15 секунд. Серебряная награда досталась Оксане Лукашевич, а «бронза» – Анастасии Няшиной.

В числе 478 спортсменов, бросивших вызов себе и соперникам на главной полумарафонской дистанции, был и пятикратный чемпион мира по биатлону среди юниоров, член сборной России Игорь Малиновский.

– Настроение замечательное! – поделился он перед стартом. – Раньше я никогда не участвовал в кроссовых соревнованиях зимой, так что сегодня у меня будет дебют. Какие ожидания? Главное для меня – получить как можно больше положительных эмоций. И я уверен, это у меня получится!

Супруги Суставовы уже давно стали постоянными участниками омских забегов. Галина Суставова, преодолев 3,5 километра, тут же переключила внимание на основную дистанцию, где бежал ее муж. На счету Николая 140 марафонов по всему миру!

– Конечно, я всегда поддерживаю его, переживаю. Он был участником всех Сибирских международных марафонов за исключением самого первого, и уже много лет выходит на трассу Рождественского полумарафона. Это прекрасный праздник, который дает нам возможность приобщиться к спорту, к здоровью, сплачивает нас. Это очень важно! – подчеркнула Галина.

– Бег для меня – это бодрость и здоровье, – рассказал Николай Суставов. – А рождественский забег – это прекрасный праздник, заряд позитива на весь год. Для меня он один из самых любимых. Он был моим первым в жизни полумарафоном – в 2002 году. С тех пор ни одного не пропускаю! Вообще необычных марафонов в моей жизни было немало. Могу отметить выделить Байкальский ледовый марафон, который я бегал 8 раз. Есть и летом интересные забеги: стамбульский, например, когда бежишь из Европы в Азию, горные марафоны на Урале. Вообще, я очень люблю путешествовать, поэтому надеюсь, что 140 марафонов – далеко не предел для меня.

– Впечатлений, как всегда, море! – рассказал любимец омской публики, посол SIM в странах Европы, шотландский стайер Скотт Крайтон. – Это особенное событие для меня. Мороз, Рождество и Омск – самый лучший город! Мне всегда нелегко преодолевать дистанцию, все же бегать в килте, который достаточно тяжелый, не самое простое занятие. Но все сложности перекрывает поддержка, которую всегда оказывают мне омичи – они болеют за меня, кричат мое имя. Люди здесь просто фантастические!

Но самые яркие эмоции были в этот день, конечно, у победителей и призеров 28-го Рождественского полумарафона. Победным для воспитанника омского спорта, мастера спорта международного класса Михаила Кулькова, в последние годы выступающего за Ханты-Мансийск, стал результат 1 час 13 минут и 32 секунды.

– Скажу честно, были сомнения в том, что смогу стать первым, – признался чемпион. – Ребята-соперники готовились к этому старту целенаправленно, а для меня это был, по сути, тренировочный забег. Конечно, я очень доволен! Знаете, если бы меня несколько лет назад спросили, побегу ли я Рождественский полумарафон, я бы точно сказал «никогда!». Но вот смотрел я не так давно фильм про российских серферов, которые покоряют волны Баренцева моря, катаются на Камчатке и не боятся никакого холода. И спросил себя: «а я чем хуже?». И вот так оказался на старте Рождественского! Никогда не говори никогда!

Серебряным призером забега стал бегун из Москвы Фарид Мухамедзарифов (1:14,35), а замкнул тройку спортсмен, представляющий Омскую область и Азовский район, Денис Рычков (1:15,22).

У женщин сильнейшей в полумарафоне стала хрупкая Лейсан Яхина, пожаловавшая на берега Иртыша из Уфы. Для нее пока более привычными являются дистанции на 5 и 10 километров. Но это только пока...

– Я впервые участвовала в полумарафоне, – рассказала она журналистам. – Очень благодарна организаторам этого забега, мне он очень понравился! Омичи меня поддерживали, как родную. Все было здорово. Я не замерзла и показала неплохой результат! Вообще, с этих соревнований мы с тренером решили сделать шаг к полумарафонам и марафонам. Нам кажется, у меня может получиться. Я обязательно приеду сюда в августе и стану участницей Сибирского международного марафона.

Второе место у женщин заняла омичка Мария Дружина (1:28,40), а бронзовым призером оказалась Вера Колечкина из Новосибирска (1:33,55).