В Лениногорске прошли соревнования ПФО по лыжному двоеборью - Советский спорт
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07 января 2019 18:18Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

В Лениногорске прошли соревнования ПФО по лыжному двоеборью

С 5 по 8 января в Лениногорске состоялось Первенство Приволжского Федерального округа по лыжному двоеборью среди юношей и девушек 11-14 лет.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из городов Казань, Альметьевск, Лениногорск, Нижний Новгород. Всего принимало участие 43 спортсмена.

Мальчики 2007 г.р. и моложе:

1 место: Чаплыгин Дмитрий (Казань)
2 место: Малыгин Егор (Казань)
3 место: Трифонов Роман (Казань)

Девочки 2007 г.р. и моложе:

1 место: Логанина Элина (Казань)
2 место: Носова Милана (Казань)
3 место: Сабирзянова Камилла (Казань)

Юноши 2004-2006 г.р.

1 место: Акулин Кирилл (Нижний Новгород)
2 место: Галимов Булат (Лениногорск, школа №2)
3 место: Шишов Роман (Нижний Новгород)

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