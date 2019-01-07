В Лениногорске прошли соревнования ПФО по лыжному двоеборью

С 5 по 8 января в Лениногорске состоялось Первенство Приволжского Федерального округа по лыжному двоеборью среди юношей и девушек 11-14 лет.
В соревнованиях приняли участие спортсмены из городов Казань, Альметьевск, Лениногорск, Нижний Новгород. Всего принимало участие 43 спортсмена.
Мальчики 2007 г.р. и моложе:
1 место: Чаплыгин Дмитрий (Казань)
2 место: Малыгин Егор (Казань)
3 место: Трифонов Роман (Казань)
Девочки 2007 г.р. и моложе:
1 место: Логанина Элина (Казань)
2 место: Носова Милана (Казань)
3 место: Сабирзянова Камилла (Казань)
Юноши 2004-2006 г.р.
1 место: Акулин Кирилл (Нижний Новгород)
2 место: Галимов Булат (Лениногорск, школа №2)
3 место: Шишов Роман (Нижний Новгород)