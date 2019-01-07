В Муслюмово прошел турнир по мини-футболу - Советский спорт
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07 января 2019 18:24Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

В Муслюмово прошел турнир по мини-футболу

6 января в УСЗ (Универсальном Спортивном Зале) Муслюмовского муниципального района прошли межрайонные соревнования по мини-футболу среди юношей и мужчин.

В соревнованиях юношей приняло участие 4 команды из Муслюмовского, Мензелинского и Сармановского районов.

Результаты:

1-е место - Муслюмовский район(команда школы им.Г.Тукая);
2-е место -Сармановский район;
3-е место - Муслюмовский район (команда МСОШ Гимназии)

В соревнованиях мужчин приняло участие 6 команд.

Результаты:

1-е место - Сармановский район;
2-е место - Муслюмовский район(команда «Мечта»);
3-е место - Муслюмовский район (команда «Дирекция»).

Победители и призеры были награждены медалями, грамотами и ценными подарками.

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