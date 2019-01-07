Новая ледовая арена в Дрожанном приняла турнир по хоккею - Советский спорт
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07 января 2019 18:26Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

Новая ледовая арена в Дрожанном приняла турнир по хоккею

6 января в ледовой арене «Алтын Барс» прошел районный турнир по хоккею на призы клуба «Золотая шайба» среди учащихся общеобразовательных школ 2002 года рождения и моложе.

В борьбу вступили пять лучших команд. На новой арене спортсменов и любителей спорта поздравили заместитель Руководителя Исполнительного комитета Дрожжановского муниципального района по социальным вопросам Айрат Залялов, Дед Мороз и Снегурочка. По итогам всех встреч, юные хоккеисты МБОУ «Стародрожжановская средняя школа №1» заняли первое место, а второе и третье места были распределены между МБОУ «Городищенская средняя школа и МБОУ «Малоцильнинская средняя школа».

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