Новая ледовая арена в Дрожанном приняла турнир по хоккею

07 января 2019 18:26 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

6 января в ледовой арене «Алтын Барс» прошел районный турнир по хоккею на призы клуба «Золотая шайба» среди учащихся общеобразовательных школ 2002 года рождения и моложе.

В борьбу вступили пять лучших команд. На новой арене спортсменов и любителей спорта поздравили заместитель Руководителя Исполнительного комитета Дрожжановского муниципального района по социальным вопросам Айрат Залялов, Дед Мороз и Снегурочка. По итогам всех встреч, юные хоккеисты МБОУ «Стародрожжановская средняя школа №1» заняли первое место, а второе и третье места были распределены между МБОУ «Городищенская средняя школа и МБОУ «Малоцильнинская средняя школа».