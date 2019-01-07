В Набережных Челнах прошел Новогодний турнир по пауэрлифтингу

07 января 2019 18:28 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

5 января в Фитнес центре «Сильная Арена» прошли соревнования Новогоднего турнира по пауэрлифтингу ( жиму и жиму классическому).

Приняли участие 70 человек (55 муж., 15 жен.) из городов Набережные Челны, Казань, Ижевск, Менделеевск, Нижнекамск.

Победителями в абсолютном зачете по жиму стали:

среди женщин

1-е место - Кожевникова Надежда-Ижевск

2-е место - Сиднева Татьяна –Ижевск

3-е место - Искандарова Азиза- Набережные Челны- ДЮСШ «Заря».

среди мужчин

1-е место - Роенко Евгений- Набережные Челны- ДЮСШ «Заря».

2-е место - Демушкин Сергей - Набережные Челны

3-е место - Рыженков Александр - Набережные Челны- ДЮСШ «Заря

Победителями в абсолютном зачете по жиму классическому стали:

среди женщин

1-е место - Шафигуллина Алена- Набережные Челны

2-е место - Ларина Ольга - Набережные Челны

3-е место - Перелыгина Елена - Менделеевск

среди мужчин

1-е место - Салиев Анвар- Менделеевск

2-е место - Мингазов Руслан - Казань

3-е место - Пряничников Дмитрий – Менделеевск