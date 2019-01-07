В Набережных Челнах прошел Новогодний турнир по пауэрлифтингу

5 января в Фитнес центре «Сильная Арена» прошли соревнования Новогоднего турнира по пауэрлифтингу ( жиму и жиму классическому).
Приняли участие 70 человек (55 муж., 15 жен.) из городов Набережные Челны, Казань, Ижевск, Менделеевск, Нижнекамск.
Победителями в абсолютном зачете по жиму стали:
среди женщин
1-е место - Кожевникова Надежда-Ижевск
2-е место - Сиднева Татьяна –Ижевск
3-е место - Искандарова Азиза- Набережные Челны- ДЮСШ «Заря».
среди мужчин
1-е место - Роенко Евгений- Набережные Челны- ДЮСШ «Заря».
2-е место - Демушкин Сергей - Набережные Челны
3-е место - Рыженков Александр - Набережные Челны- ДЮСШ «Заря
Победителями в абсолютном зачете по жиму классическому стали:
среди женщин
1-е место - Шафигуллина Алена- Набережные Челны
2-е место - Ларина Ольга - Набережные Челны
3-е место - Перелыгина Елена - Менделеевск
среди мужчин
1-е место - Салиев Анвар- Менделеевск
2-е место - Мингазов Руслан - Казань
3-е место - Пряничников Дмитрий – Менделеевск