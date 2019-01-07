В Актаныше прошли соревнования по национальной борьбе

07 января 2019 18:30 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

6 января в УСЗ «Актаныш» прошли соревнования, посвященной Декаде спорта и здоровья по национальной борьбе среди учащихся на призы Деда Мороза. Более 70 участников боролись в 13 весовых категориях.

Победителями стали:

Нургатин Адель (до 25 кг), Анваров Муса (до 28 кг), Газизов Ильфат (до 30 кг), Нургалиев Айзат (32 кг), Басыов Искандер (до 36 кг), Марданов Ришат (до 40 кг), Сабиров Айзат (до 43 кг),Кашапов Салават (до 46 кг), Загиров Булат (до 50 кг), Хабетдинов Салават (до 55 кг), Шайхайдаров Загит (до 60 кг), Шамсиев Ильназ (до 65 кг), Хузин Фарис (свыше 70 кг).

Победителей наградили грамотами и денежными призами.

По номинациям:

Нургалиев Руфил – за волю к победе

Хазиев Радмир – за волю к победе

Сибгатуллир Хасан – красивый бросок

Муллаянов Альмир – за волю к победе

Хуззагалиев Данил – за волю к победе