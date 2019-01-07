Первыми финалистами «Омских орлят-2019» стали хоккеисты Черлакского и Нововаршавского районов

07 января 2019 18:31 Источник: «Советский спорт» Регион: Омская область

На домашнем льду черлакская «Юность» пропустила лишь один гол, забив при этом 48 шайб.

В Черлаке завершился первый отборочный турнир юбилейного V первенства Омской области по хоккею среди дворовых команд «Омские орлята». В зональных соревнованиях сыграли команды из Горьковского, Калачинского, Кормиловского, Нижнеомского, Нововаршавского, Оконешниковского и Черлакского районов.

Поздравить юных хоккеистов приехали советник Губернатора Омской области, член совета директоров ХК «Авангард», куратор проекта Евгений Шастин, заместитель министра спорта Омской области Антон Скоробогатов, глава Черлакского района Евгений Сокуренко, заместители глав Оконешниковского и Калачинского районов.

Отличный турнир провели хозяева соревнований. Уже в первой игре черлакцы переиграли горьковчан (7:0), затем взяли вверх над соседями-нововаршавцами (5:1), а после торжественного открытия разгромили кормиловцев (19:0). В четверке сильнейших, куда попадали две лучшие команды из двух подгрупп, черлакская «Юность» переиграла калачинский «Сибиряк» (7:0) и оконешниковский «Вымпел» (10:0).

Таким образом, черлакцы стали победителями соревнований и вышли в финальную часть «Омских орлят-2019».

Вторым претендентом на выход в финал считался «Вымпел». На групповом этапе оконешниковцы не оставили шансов Нижнеомскому (20:0) и Калачинскому (12:0) районам. Однако в четвертке лучших они допустили осечку, уступив нововаршавцам со счетом 5:6.

Именно нововаршавский «Сокол» и занял второе место, дающее право сыграть в финальной части первенства. Нововаршавцы не испытали проблем с кормиловским «Беркутом» (20:0). Однако дальше уступили черлакцам, горьковскому «Союзу» (2:1) и оконешниковскому «Вымпелу». В заключительном матче нововаршавцы обыграли калачинцев (4:1).

Третье место занял Оконешниковский район, четвертое – Калачинский. Далее команды расположились следующим образом: Горьковский, Нижнеомский, Кормиловский.

Команды-призеры соревнований получили от организаторов кубки и медали. Также по ходу турнира награждались лучшие игроки каждого матча.

Второй зональный турнир «Омских орлят-2019» начнется уже 11 января. В Одесском соберутся еще 8 команд, которые поведут борьбу за право сыграть в финальной части.

Напомним, что соревнования первенства Омской области по хоккею среди дворовых команд «Омские орлята» проводятся с 2015 года. Первыми победителями турнира стали хоккеисты городской команды «Смена». В 2016 году по итогам трехдневных баталий 1-е место заняла «Сибирь» из Омского района. В 2017-м лидировала команда Любинского района «Колос». А в прошлом году чемпионом снова стала «Сибирь» (Омский район).