Татарстанские регбисты стали победителями Рождественского турнира

07 января 2019 18:43 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

5 января в Пензе прошел ежегодный турнир по регби-7 среди юношей до 18 лет.

На стадионе «Первомайский» участвовали команды из Пензы, Москвы, Зеленограда и Казани. Вторая сборная Республики Татарстан выезжала на турнир за соревновательным опытом по подготовке к Спартакиаде учащихся России по регби. Первая команда Республики Татарстан, состоящая из воспитанников РСШОР «Динамо» и регби-клуба «Энергия» (Казань) отправлялась за первым местом.

Первый матч турнира против московской команды Зеленограда оказался финальным, который наши парни уверенно выиграли 14-0. В остальных матчах воспитанники Павла Калашкина шансов никому не дали, победив во всех матчах на «ноль». Матч против хозяев казанцы уверенно сыграли со счетом 40-0.

Второе место завевали регбисты московского Зеленограда, которые проигрывая по ходу встречи вырвали победу у хозяев соревнований.

Третье место завоевали регбисты сборной Пензенской области. Сборная команда «Татарстан-2» заняла пятое место.