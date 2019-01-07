Для болельщиков «Недели звезд хоккея-2019» в Нижнекамске развернут фан-зоны перед «Нефтехим-Ареной»

07 января 2019 22:05 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

«Неделя» стартует в Нижнекамске 12 января с юбилейного матча Кубка Вызова.

В Нижнекамске на открытии «Недели звезд хоккея-2019» перед ледовым дворцом «Нефтехим-Арена» и внутри развернут фан-зоны для болельщиков. Всех пришедших ждет большая развлекательная программа.

В ближайшие дни перед «Нефтехим-Ареной» появятся ледяные арт-объекты, будут работать 3D-фотозоны, хоккейный тир и многое другое.

«Неделя» стартует в Нижнекамске. 12 января в 17.00 на «Нефтехим-Арене» состоится юбилейный десятый матч Кубка Вызова. На льду встретятся команды Востока и Запада из лучших игроков Молодежной хоккейной лиги. Матч звезд Женской хоккейной лиги в Нижнекамске состоится 13 января в 14.00. Хоккеистки также составят сборные Запада и Востока.

Решение о предоставлении Татарстану права проведения «Недели звезд хоккея-2019» было принято в апреле 2018 года. За право принять у себя масштабный ледовый турнир боролись еще три города – Омск, Магнитогорск и Хельсинки.

В Татарстане большой спортивный праздник пройдет, кроме Нижнекамска, еще в Казани и Альметьевске.