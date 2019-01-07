В Лаишевском районе стартовали соревнования «Оранжевый ветер»

07 января 2019 22:06 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

В Боровом Матюшино на берегу Волги начался первый этап Кубка России по сноукайтингу.

Открыл этап соревнований руководитель исполкома Лаишевского района Михаил Фадеев. Поздравил всех с началом гонок и пожелал попутного ветра председатель Правления федерации парусного спорта Республики Татарстан Вадим Трофимов. Объяснил участникам условия гонки главный судья соревнований — судья высшей категории Алексей Ражев.

Турнир собрал более 30 участников из Казани, Самары, Тольятти, Москвы, Калуги, Сургута, Челябинска, Миасса, Екатеринбурга и других городов России.

Первый этап продлится до 8 января, за это время состоятся 15 заездов. Второй этап гонок пройдет в городе Березняки Пермской области, а третий — в Миассе Челябинской области на озере Тургояк.

Сноукайтинг совмещает в себе хождение под парусом и сноуборд (реже лыжи или коньки).