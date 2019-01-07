На берегу болгарского озера Рабиги прошли рождественские лыжные гонки

07 января 2019 22:08 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

В Рождество в городе Болгар собрались лыжники 2008 года рождения и старше для участия в районных соревнованиях по лыжным гонкам. Трассы проходили по живописным окрестностям озера Рабиги.

К участникам гонок обратился начальник отдела по делам молодежи, спорту и туризму Ахтам Валиахметов и главный судья соревнований Сергей Власов. Всего на лыжню в этот день вышло более 50 человек, которые распределились по своим возрастным категориям и дистанциям на 1, 2, 3 и 5 км.

Победителям вручили грамоты, медали и сладкие призы.