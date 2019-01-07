На берегу болгарского озера Рабиги прошли рождественские лыжные гонки - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
07 января 2019 22:08Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

На берегу болгарского озера Рабиги прошли рождественские лыжные гонки

В Рождество в городе Болгар собрались лыжники 2008 года рождения и старше для участия в районных соревнованиях по лыжным гонкам. Трассы проходили по живописным окрестностям озера Рабиги.

К участникам гонок обратился начальник отдела по делам молодежи, спорту и туризму Ахтам Валиахметов и главный судья соревнований Сергей Власов. Всего на лыжню в этот день вышло более 50 человек, которые распределились по своим возрастным категориям и дистанциям на 1, 2, 3 и 5 км.

Победителям вручили грамоты, медали и сладкие призы.

О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта