Юная теннисистка из Коми Владислава Ластовская начала год с победы в Воронеже

07 января 2019 22:10 Источник: «Советский спорт» Регион: Республика Коми

В "новогодние каникулы" в городе воинской славы Воронеже состоялось первенство городского округа по большому теннису, посвященное Дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Турнир проходил в рамках Российского теннисного тура Федерации тенниса России, среди юношей и девушек до 13 лет.

Соревнования проводились в одиночном разряде по Олимпийской системе, по правилам и регламенту РТТ ФТР на базе местной ДЮСШ. Отметим, что спортивная школа является одной из старейших и сильных в России. В настоящее время в ней обучается более 400 человек, которые регулярно выходят в финалы на Первенствах России, международных и всероссийских состязаниях.

В борьбе за награды приняли участие спортсмены из Саратова, Химок, Липецка, Воронежа, Москвы, Казани, Белгорода, Ростова-на-Дону, Курска, Магнитогорска, Старого Оскола, Волжского, Новой Усмани и Сыктывкара. Республику Коми представляла Владислава Ластовская (тренер Александр Цаткин, СЦ «Скала»).

Закончив год в статусе пятой ракетки России по рейтингу Российского теннисного тура в возрастной категории до 10 лет, и перейдя в 2019 году в старшую возрастную группу до 13 лет, заняв 44 строчку рейтинга, Владислава являлась одной из самых младших участниц соревнований, но вместе с тем их фаворитом.

По ходу турнира представительница Коми обошла своих оппоненток, не отдав им ни одного сета. До финала она добралась, поочередно обыграв соперниц в первой игре со счетами: 6:0, 6:0, во второй 6:4, 6:2. В четвертьфинале и полуфинале матчи завершились в пользу Владиславы Ластовской 6:2, 6:0 и 6:3, 6:0 соответственно.

Борьба в финале развернулась с представительницей Воронежа –воспитанницей местной ДЮСШ Юлией Борщовой, из которой наша землячка вышла победителем, продемонстрировав по ходу матча свой характер.

По словам тренера спортсменки Александра Цаткина, в финале обе спортсменки показали великолепную игру.

«В невероятном противостоянии соперники показали, действительно, великолепную игру: хлёсткие удары, быстрое передвижение по корту, точные подачи и вариативность», - подчеркнул наставник В. Ластовской.