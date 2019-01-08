На Итуруп прибыл Огонь I зимних Международных спортивных игр "Дети Азии"

08 января 2019 09:52 Источник: «Советский спорт» Регион: Сахалинская область

В Курильске встретили лампаду с огнем Игр "Дети Азии". В специальной лампаде ее доставили хранитель огня, мастер спорта по легкой атлетике Карина Глебова и член группы подготовки эстафеты Алексей Быков. 9 января в Курильске будет дан старт Эстафеты Огня.

- Мы знаем, что на островах Курильской гряды очень непредсказуемые погодные условия. Поэтому представители группы подготовки и хранители были отправлены сразу по нескольким островам. После чего они вернутся на Сахалин и пронесут огонь по муниципальным образованиям области, - рассказывают в дирекции Игр.

Старт Эстафеты на Итурупе намечен на 12 часов. Огонь по центральным улицам районного центра пронесут ветераны спорта, труда, общественные деятели. Всего 10 человек. Они пробегут 1,6 км.

Напомним, I зимние международные спортивные игры "Дети Азии" пройдут на Сахалине с 8 по 17 февраля. О своем участии заявили 20 стран. Соревнования пройдут по 8 видам спорта: горным лыжам и сноуборду, шорт-треку, фигурному катанию, хоккею, лыжным гонкам и биатлону, прыжкам на лыжах с трамплина.

I зимние игры «Дети Азии» – единственный спортивный проект в России, который проводится под патронатом Международного Олимпийского Комитета. Соревнования в Южно-Сахалинске станут подготовительным этапом к зимним юношеским Олимпийским играм 2020 года, которые состоятся в Лозанне.