В Муслюмовском районе прошли новогодние соревнования по настольному теннису - Советский спорт
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08 января 2019 11:32Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

В Муслюмовском районе прошли новогодние соревнования по настольному теннису

7 января в Муслюмовском районе прошли соревнования по настольному теннису на кубок Деда Мороза в рамках Декады спорта и здоровья.

Соревнования прошли в универсальном спортивном зале с.Муслюмово. Соревнования прошли среди мужчин и женщин.

Результаты соревнований:

Женщины

1 место – Касимова Миляуша;

2 место – Гаттарова Зиля;

3 место – Абдуллина Гульфия.

Мужчины

1 место – Хафизов Айрат;

2 место – Абдуллин Инсаф;

3 место – Юлдашев Наиль.

Победители и призеры были награждены грамотами, медалями и ценными подарками МБУ СОК «Юность».

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