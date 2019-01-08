В Муслюмовском районе прошли новогодние соревнования по настольному теннису

7 января в Муслюмовском районе прошли соревнования по настольному теннису на кубок Деда Мороза в рамках Декады спорта и здоровья.
Соревнования прошли в универсальном спортивном зале с.Муслюмово. Соревнования прошли среди мужчин и женщин.
Результаты соревнований:
Женщины
1 место – Касимова Миляуша;
2 место – Гаттарова Зиля;
3 место – Абдуллина Гульфия.
Мужчины
1 место – Хафизов Айрат;
2 место – Абдуллин Инсаф;
3 место – Юлдашев Наиль.
Победители и призеры были награждены грамотами, медалями и ценными подарками МБУ СОК «Юность».