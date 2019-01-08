В Муслюмовском районе прошли новогодние соревнования по настольному теннису

08 января 2019 11:32 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

7 января в Муслюмовском районе прошли соревнования по настольному теннису на кубок Деда Мороза в рамках Декады спорта и здоровья.

Соревнования прошли в универсальном спортивном зале с.Муслюмово. Соревнования прошли среди мужчин и женщин.

Результаты соревнований:

Женщины

1 место – Касимова Миляуша;

2 место – Гаттарова Зиля;

3 место – Абдуллина Гульфия.

Мужчины

1 место – Хафизов Айрат;

2 место – Абдуллин Инсаф;

3 место – Юлдашев Наиль.

Победители и призеры были награждены грамотами, медалями и ценными подарками МБУ СОК «Юность».