В Актанышском районе прошли соревнования в рамках Декады спорта и здоровья

08 января 2019 11:34 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

Соревнования прошли в таких видах спорта, как плавание, акробатика и бадминтон.

7 января в Актанышском муниципальном районе в рамках Декады спорта и здоровья прошли соревнования среди учащихся по плаванию, акробатике и бадминтону на призы Деда Мороза.

Соревнования по плаванию прошли в плавательном бассейне «Дулкын». Всего приняло участие более 50 человек.

Соревнования по акробатике прошла в спорткомплексе «Иман». Всего приняло участие около 40 человек в 4 возрастных категориях.

Соревнования по бадминтону в универсальном спортивном зале. Всего приняло участие более 50 человек.

Победители и призеры всех соревнований были награждены памятными призами.