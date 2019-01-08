В Нижнекамске определили победителей ХХ новогоднего детского турнира по футболу - Советский спорт
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08 января 2019 11:34Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

В Нижнекамске определили победителей ХХ новогоднего детского турнира по футболу

По итогам турнира «золото» взяла команда «КАМАЗ» из Набережных Челнов.

В Нижнекамске на базе многофункционального спортивного зала «Ярыш» завершился ХХ новогодний детский турнир по футболу на призы главы Нижнекамского района.

По итогам состязаний «золото» завоевала команда «КАМАЗ» из Набережных Челнов, «серебро» взяла команда «Нефтехимик» из Нижнекамска, а замкнула тройку финалистов команда «Нефтехимик-2».

Лучшим вратарем турнира стал Булат Махмутов из «Нефтехимика-2», лучшим защитником – Андрей Баров из «КАМАЗа-1». Лучший полузащитник – Булат Махмутов из мамадышского «Олимпа», лучший нападающий – Леонид Салихов из «Нефтехимика», лучший бомбардир – Назар Назаров из «КАМАЗа-1». Лучшим игроком стал Самир Газизов из «Нефтехимика».

В этом году участниками спортивного мероприятия стали восемь команд – более 80 игроков из разных городов республики.

По итогам детского новогоднего турнира по футболу команды, занявшие призовые места, награждены дипломами, кубками, медалями, подарочными картами и новогодними сладкими подарками.

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