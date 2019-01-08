Эдуард Николаев – сильнейший на первом этапе ралли «Дакар-2019» - Советский спорт
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08 января 2019 11:35Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

Эдуард Николаев – сильнейший на первом этапе ралли «Дакар-2019»

Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Эдуарда Николаева стал победителем первого этапа ралли-рейда «Дакар» в зачете грузовиков.

Действующий победитель «Дакара» Николаев на первом этапе между перуанскими городами Лима и Писко показал результат 1 час 9 минут 5 секунд. Второе место занял голландец Тон ван Генугтен на Iveco с отставанием 18 секунд. Тройку лучших замкнул аргентинец Федерико Вильягра (Iveco, +53 секунды).

Результаты других гонщиков "КАМАЗ-мастер": 5. Дмитрий Сотников (+3.33), 6. Андрей Каргинов (+3.49), 7. Айрат Мардеев (+4.02).

2 этап ралли «Дакар-2019» стартует 8 января в 19:05. Ралли-марафон проходит по территории Перу и завершится 17 января.

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