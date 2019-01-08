В Богатых Сабах прошли соревнования по лыжным гонкам

6 января прошло Первенство Сабинского муниципального района по лыжным гонкам в рамках Декады спорта и здоровья.
Торжественное открытие соревнований провел Глава Сабинского муниципального района Раис Минниханов, который пожелал участникам успешных стартов. Соревнования прошли среди мужчин и женщин, а также среди юношей и девушек 2001 г.р. и моложе.
Результаты соревнований:
Среди юношей 2001-2002 г.р.
1 место – Шакиров Рамиль;
2 место – Габдрахманов Ильзат;
3 место – Салимов Булат.
Среди юношей 2003-2004 г.р.
1 место – Галиев Салават;
2 место – Хасаншин Салават;
3 место – Сиразиев Альмир.
Среди девушек 2003-2004 г.р.
1 место – Сулейманова Камиля;
2 место – Хабирова Сабина;
3 место – Зиннатова Айгуль.
Среди мальчиков 2005-2006 г.р.
1 место – Фатхрахманов Айзат;
2 место – Султанов Ирек;
3 место – Ханипов Зульфат.
Среди девочек 2005-2006 г.р.
1 место – Биктагирова Сюмбеля.
Среди мальчиков 2007 г.р. и моложе
1 место – Галимзянов Ришат;
2 место – Габдрахманов Ильяс;
3 место – Хабибрахманов Рашат.
Среди девочек 2007 г.р. и моложе
1 место – Шарифуллина Галия;
2 место – Маметова Асия;
3 место – Сулейманова Азалия.
Среди женщин с 18 до 30 лет:
1 место – Галямутдинова Язиля;
2 место – Хафизова Альбина;
3 место – Султанова Илюза.
Среди женщин с 31 до 44 лет:
1 место – Хабирова Олеся;
2 место – Загидуллина Гульнара;
3 место – Мубаракова Алия.
Среди женщин с 45 до 54 лет:
1 место – Фасхутдинова Равия;
2 место – Мубаракова Ильмера;
Среди женщин с 55 лет и старше:
1 место – Минниханова Гульсум.
Среди мужчин с 18 до 30 лет:
1 место – Таипов Алмаз;
2 место – Таипов Нияз;
3 место – Миннегулов Рушан.
Среди мужчин с 31 до 40 лет:
1 место – Ганиев Даниль;
2 место – Фатхуллин Айназ;
3 место – Мубараков Ришат.
Среди мужчин с 41 до 50 лет:
1 место – Алякимов Рушан;
2 место – Нигматзянов Ильяз;
3 место – Мубараков Альберт.
Среди мужчин с 51 до 60 лет:
1 место – Шакирзянов Дамир;
2 место – Давлетшин Азат;
3 место – Хабибуллин Ильдус.
Среди мужчин с 61 дет и старше:
1 место – Миннегулов Амин;
2 место – Мавлетов Раис;
3 место – Газизов Нагим.
Победители и призеры соревнований были награждены памятными призами.