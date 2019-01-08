В Богатых Сабах прошли соревнования по лыжным гонкам

08 января 2019 12:06 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

6 января прошло Первенство Сабинского муниципального района по лыжным гонкам в рамках Декады спорта и здоровья.

Торжественное открытие соревнований провел Глава Сабинского муниципального района Раис Минниханов, который пожелал участникам успешных стартов. Соревнования прошли среди мужчин и женщин, а также среди юношей и девушек 2001 г.р. и моложе.

Результаты соревнований:

Среди юношей 2001-2002 г.р.

1 место – Шакиров Рамиль;

2 место – Габдрахманов Ильзат;

3 место – Салимов Булат.

Среди юношей 2003-2004 г.р.

1 место – Галиев Салават;

2 место – Хасаншин Салават;

3 место – Сиразиев Альмир.

Среди девушек 2003-2004 г.р.

1 место – Сулейманова Камиля;

2 место – Хабирова Сабина;

3 место – Зиннатова Айгуль.

Среди мальчиков 2005-2006 г.р.

1 место – Фатхрахманов Айзат;

2 место – Султанов Ирек;

3 место – Ханипов Зульфат.

Среди девочек 2005-2006 г.р.

1 место – Биктагирова Сюмбеля.

Среди мальчиков 2007 г.р. и моложе

1 место – Галимзянов Ришат;

2 место – Габдрахманов Ильяс;

3 место – Хабибрахманов Рашат.

Среди девочек 2007 г.р. и моложе

1 место – Шарифуллина Галия;

2 место – Маметова Асия;

3 место – Сулейманова Азалия.

Среди женщин с 18 до 30 лет:

1 место – Галямутдинова Язиля;

2 место – Хафизова Альбина;

3 место – Султанова Илюза.

Среди женщин с 31 до 44 лет:

1 место – Хабирова Олеся;

2 место – Загидуллина Гульнара;

3 место – Мубаракова Алия.

Среди женщин с 45 до 54 лет:

1 место – Фасхутдинова Равия;

2 место – Мубаракова Ильмера;

Среди женщин с 55 лет и старше:

1 место – Минниханова Гульсум.

Среди мужчин с 18 до 30 лет:

1 место – Таипов Алмаз;

2 место – Таипов Нияз;

3 место – Миннегулов Рушан.

Среди мужчин с 31 до 40 лет:

1 место – Ганиев Даниль;

2 место – Фатхуллин Айназ;

3 место – Мубараков Ришат.

Среди мужчин с 41 до 50 лет:

1 место – Алякимов Рушан;

2 место – Нигматзянов Ильяз;

3 место – Мубараков Альберт.

Среди мужчин с 51 до 60 лет:

1 место – Шакирзянов Дамир;

2 место – Давлетшин Азат;

3 место – Хабибуллин Ильдус.

Среди мужчин с 61 дет и старше:

1 место – Миннегулов Амин;

2 место – Мавлетов Раис;

3 место – Газизов Нагим.

Победители и призеры соревнований были награждены памятными призами.