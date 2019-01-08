Ульяновский легкоатлет Игорь Образцов выиграл Всероссийские соревнования с новым рекордом

08 января 2019 15:05 Источник: «Советский спорт» Регион: Ульяновская область

Спортсмен из Ульяновска стал победителем традиционных «Рождественских стартов – Мемориала Эдуарда Спиридоновича Яламова», которые проходили в Екатеринбурге 7 января. Игорь Образцов стал лучшим в беге на 60 метров, попутно обновив личный рекорд и установив рекорд соревнований.



История рождественских легкоатлетических стартов уходит корнями в далекий 1990 год. За время проведения соревнований участие в них приняли величайшие атлеты современности, было установлено более 10 рекордов России и 2 высших мировых достижения.

В 2019 году в состязаниях приняли участие лидеры российской легкой атлетики: олимпийский чемпион Иван Ухов, призёр Олимпийских игр Екатерина Завьялова, рекордсменка Европы среди юниоров Кристина Сивкова и другие именитые спортсмены. Ульяновскую область представлял чемпион России Игорь Образцов.

В спортивном комплексе «Луч» атлеты разыграли 12 комплектов медалей в беге на 60, 300, 500, 1000 метров. Также девушки состязались на дистанции 2000 метров, а мужчины – на 3000 метров, 60 метров с барьерами и в секторе прыжков в высоту.

Игорь Образцов стал победителем «Рождественских стартов» в беге на 60 метров с рекордом соревнований и личным рекордом - 6,64 секунды.

«Рекорд Ульяновской области принадлежит олимпийскому чемпиону Владимиру Валентиновичу Крылову. А это личный рекорд Игоря, норматив мастера спорта международного класса. Таким образом, он подтвердил свой международный уровень», - сказал директор «Специализированной спортивной школы олимпийского резерва по лёгкой атлетике» Евгений Янкаускас.

Напомним, в конце октября 2018 года Игорю Образцову было присвоено звание мастера спорта международного класса. Ульяновский легкоатлет три сезона подряд выполнял нормативы международника в беге на 60 м. Однако в связи с допинговым скандалом Федерация лёгкой атлетики России была исключена из членов Международной федерации, а спортсмены отлучены от международных соревнований. Изменённая ЕВСК (Единая всероссийская спортивная классификация) позволила Образцову показать «международный» результат на чемпионатах страны.