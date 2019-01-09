Более 150 тысяч жителей и гостей Ульяновской области

09 января 2019 07:53 Источник: «Советский спорт» Регион: Ульяновская область

В период зимних каникул на территории региона работало более 400 спортивных площадок, на которых было организовано свыше 380 спортивных состязаний и физкультурно-оздоровительных событий.

С 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года в рамках всероссийской Декады спорта и здоровья прошли новогодние и рождественские турниры, развлекательные новогодние мероприятия на катках, стадионах и дворовых площадках, народные игры и забавы, массовые катания на коньках, лыжные соревнования и прогулки, дворовые соревнования, состязания по бегу, первенства по биатлону, мини-футболу, зимнему футболу, настольному теннису и лёгкой атлетике. По словам Министра физической культуры и спорта Ульяновской области Николая Цуканова, основными площадками для массовых катаний и проведения спортивно-массовых мероприятий стал центральный стадион «Труд» имени Льва Яшина, открытый и закрытый корты физкультурно-оздоровительного комплекса «Лидер», ледовый дворец «Волга-Спорт-Арена», стадионы «Волга», «Старт», «Симбирск», «Станкостроитель» и «Локомотив». По традиции на Соборной площади была организована ежедневная работа хоккейного корта и ледовой дорожки.

На горнолыжном курорте «Ундоры» жители региона получили возможность освоить сноуборд, горные и беговые лыжи. Кроме того, в регионе работали парки для массового посещения жителями лыжных и прогулочных трасс.

«В штатном режиме функционировали физкультурно-оздоровительные комплексы и детско-юношеские спортивные школы, где также проходили тематические мероприятия, в том числе приуроченные к новогодним и рождественским торжествам. Так, в течение зимних каникул в спортивном комплексе «Торпедо» работали бесплатные секции по спортивной гимнастике, плаванию, тяжелой атлетике, пауэрлифтингу, греко-римской борьбе. Кроме того, на базе спорткомплекса прошли новогодние турниры по настольному теннису, волейболу и весёлые старты по плаванию. В физкультурно-оздоровительном центре «Триумф» в Карсуне были организованы новогодние турниры по мини-футболу среди мужских команд, по баскетболу среди юношей, настольному теннису, районные соревнования по плаванию и турнир по волейболу на кубок Карсуна. 30 декабря в рамках Дня открытых дверей «Триумф» был открыт для всех желающих, - отметил Николай Цуканов. - Наиболее яркими состязаниями стали чемпионат и первенство региона по шахматам, областные соревнования по легкой атлетике «День спринтера», чемпионат и первенство Ульяновской области по лыжным гонкам, открытый областной турнир по легкой атлетике памяти заслуженного тренера России Николая Дмитриевича Карпова, турнир по настольному теннису «Рождественский», предварительный этап Всероссийских соревнований по хоккею с мячом на призы клуба «Плетёный мяч» среди команд юношей 2005-2006 г.р., соревнования по мини-футболу в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу», открытый турнир «Рождественский» по армрестлингу среди детей с ограниченными возможностями здоровья».



Вопрос качественной подготовки спортивных баз и сооружений к зимнему периоду находится на особом контроле Губернатора Ульяновской области Сергея Морозова. Мониторинг ситуации по работе спортивных объектов региона осуществлялся специалистами профильного ведомства в ежедневном формате.