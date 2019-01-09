Спортивные мероприятия декада спорта в РМЭ с 5 по 8 января

09 января 2019 07:55 Источник: «Советский спорт» Регион: Марийская республика

В рамках Декады спорта и здоровья с 5 по 8 января 2019 года в столице и районах Республики Марий Эл проведены следующие спортивные мероприятия.

Продолжаются массовые катания на коньках и лыжах, игры на свежем воздухе в городах Йошкар-Оле, Волжске и в районах республики, в которых принимают участие более 15 000 человек различных возрастных категорий, начиная от самых юных до ветеранов.

В ФОКе «Звезда» Советского района 5 января прошел турнир по мини-футболу на кубок команды «Пирамида» (ООО "МариЛес", руководитель Булыгин Александр Анатольевич). За Кубок боролись 7 команд: "Медведево" (Футбольный клуб "Медведево"), "Бэгиз" (Мари-Турекский район), "Автопрофи" (Параньгинский районн), "Рассвет" (п. Вятское), "Тридцатый"

(п. Алексеевский), "Кадам" (д. Кадам) и хозяйка турнира "Пирамида".

Призовые места распределились следующим образом:

1 место - "Медведево" (ФК «Медведево»)

2 место - "Пирамида" (Советский р-н)

3 место - "Автопрофи" (Параньгинский р-н).

Лучшими игроками стали: Желонкин Сергей ("Пирамида"); Мочалов Виталий ("Медведево"); Макаров Евгений ("Автопрофи").

Спортивный день в Советском районе удался. Болельщики довольны интересной и честной игрой.

6 января также в ФОКе "Звезда" Советского района состоялся шахматный турнир, где приняли участие школьники и взрослые из соседних районов Республики Марий Эл. Главным судьей соревнований был Иванов Евгений Васильевич. Призовые места среди взрослого населения заняли уроженцы села Кужмара Звениговского района: 1 место - Иванов Евгений,

2 место - Комаров Валерий, 3 место - Упорников Юрий; среди школьников победителями и призерами стали жители села Верх-Ушнур: 1 место - Царегородцев Виталий, 2 место - Сортова Софья, 3 и 4 места - Воронцов Никита и Харитонов Даниил.

В пгт Советский Советского района 6 января состоялся Рождественский турнир по волейболу. Игры проводили сразу в двух спортзалах: в ФОКе "Звезда" и МБО ОДО "Советский ЦРФКиС". Всего приняло участие 7 команд: "Кельмак-Сола", "Дорстрой", "Урожай", "Дельта" (п.Советский), "Колос" (п.Алексеевский), "Адреналин" и "Фотон" (п.Куженер). Призовые места команд: 1 место - "Колос" (п.Алексеевский),

2 место - "Урожай" (п.Советский), 3 место - "Дорстрой" (п.Советский).

6 января также в пгт Советский состоялись Рождественские гонки по картингу на приз главы администрации Советского муниципального района. Инициаторами гонок выступили Царегородцев Евгений, Милютин Алексей, Васильев Павел, Головенкин Анатолий. Глава Администрации Советского района Антон Аркадьевич Трудинов открыл соревнования по картингу и объявил о призе (набор ключей), который получит самая результативная команда.

Поднять флаг Российской Федерации удостоились победители предыдущих соревнований, ими стали Царегородцев Алексей (п.Советский), Колупаев Никита и Козьминых Кирилл (г.Йошкар-Ола).

Всего в соревнованиях приняло участие 48 спортсменов. Это ребята из п.Знаменка, п.Кузнецово, п.Юбилейный, п.Параньга, п.Куракино, п.Куженер, п.Советский и г.Йошкар-Ола.

Места распределились следующим образом. В номинации «Мини»: 1 место — Царегородцев Алексей; 2 место — Хисматов Тимур; 3 место — Косачев Тимур.

В номинации «Дружба»: 1 место — Козьминых Кирилл, 2 место — Кобяков Севастьян, 3 место — Кобякова Виктория.

В номинации «Пионер»: 1 место- Наумов Ярослав, 2 место — Дроздов Егор, 3 место — Костюк Михаил.

В номинации «Минск-Ю»: 1 место — Колупаев Никита, 2 место — Кулагин Федор, 3 место — Иванов Никита, 4 место — Рябинин Даниил,

5 место — Головотюк Кирилл.

В номинации «Ветераны»: 1 место — Колупаев Дмитрий, 2 место — Мурзин Иван, 3 место — Ставер Никита, 4 место — Милютин Алексей,

5 место — Ружбемев Алексей.

1 командное место завоевали ребята из г.Йошкар-Олы, 2 место — Медведевский ДДТ, 3 место — п. Куженер. Все призеры получили дипломы, кубки и медали.

В ФОКе «Юбилейный» Юринского района 5 января состоялся Турнир по мини-футболу памяти тренера-преподавателя по футболу В.И.Симакова. В соревновании приняли участие более 70 человек в возрасте от 15 до 50 лет (10 команд из г.Козьмодемьянска, Горномарийского и Юринского районов) и более 40 зрителей-болельщиков. Победители Турнира награждены грамотами и кубками.

В деревне Сенькино Медведевского района 6 января состоялось Открытое муниципальное соревнование по спортивному ориентированию на лыжах «Рождественские встречи». В соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов в возрастной категории от 12 до 50 лет. Победители и призеры каждой категории были награждены грамотами.

В ФОКе «Спартак» г.Йошкар-Олы 8 января состоялся спортивный праздник «Новогодняя кроссовка». Региональная общественная организация Республики Марий Эл «Федерация фитнес-аэробики» провела новогодний праздник в честь начала Нового 2019 года. Воспитанники «Академии детского фитнеса» при РОО РМЭ «ФФА» и сборные команды РМЭ по фитнес-аэробике показали свое мастерство в показательных выступлениях. Праздник прошел с участием Деда Мороза, на котором он поздравил всех участников и вручил сладкие подарки. В спортивном празднике приняло участие около 200 человек.

Также в Декаду спорта и здоровья с 5 по 8 января прошли различные мероприятия по игровым видам спорта, семейные соревнования и соревнования среди лиц старшего возраста в городах и районах Республики Марий Эл, участниками которых стали более 1000 человек: II открытый слет «Нордиков» (праздничный марш любителей скандинавской ходьбы на дистанции 3 км), межрегиональные турниры по футболу, соревнования по самбо, новогодние лыжные гонки на призы Деда Мороза, рождественские турниры по волейболу, шахматам, шашкам, хоккею, настольному теннису, баскетболу, мини-футболу; эстафета для всей семьи «Мама, папа, я – веселая семья».