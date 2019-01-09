Определились победители Рождественского полумарафона

09 января 2019 07:58 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

В Красноярске на острове Татышев 7 января состоялся традиционный легкоатлетический пробег «Рождественский полумарафон». В программе соревнований были забеги на дистанции 21,1 км и 5 км.

В этом году для соревнований было отчеканено 400 памятных медалей, а в прошлом году их было 250. И все равно за пять дней до старта не было ни одного свободного слота. В соревнованиях приняли участие представители Красноярска, Сосновоборска, Железногорска, Дивногорска, Ачинска, Новосибирска, Кемерово, Прокопьевска, Томска, Кызыла, Краснодара, Москвы и т.д. Принять участие в полумарафоне могли любители бега от 16 лет и старше. В забеге на 5 км могли заявиться участники в возрасте от 11 лет.

Теплая погода способствовала рекордным скоростям участников. Среди мужчин на дистанции 21,1 км первым финишировал красноярец Андрей Путинцев (1:14.16), среди женщин – еще одна представительница столицы края Анна Бочкарева (1:30.25).

На дистанции 5 км лучший результат показали Искандар Шахов из Красноярска и Ирина Золотухина из Железногорска.

Специальные призы победителям были вручены от компании «Сладкое желание» и Дирекции Зимней универсиады-2019. Не забыл оргкомитет отметить и последнего участника, и тех бегунов, кто вышел на дистанцию в новогодних костюмах. Каждый участник получил памятную медаль финишера, в этом году награда была изготовлена в форме новогодней елки.