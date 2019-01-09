Больше 8 тысяч сахалинцев поучаствовали в мероприятиях «Декады спорта» - Советский спорт
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09 января 2019 11:04Источник: «Советский спорт»Регион: Сахалинская область

Больше 8 тысяч сахалинцев поучаствовали в мероприятиях «Декады спорта»

Традиционная Декада спорта стартовала 25 декабря, а закончилась 8 января. За это время в островном регионе провели десятки мероприятий.

Сахалинцы участвовали в массовом спуске Дедов Морозов, снежных и новогодних стартах, а также Первенствах и Чемпионатах области.
Большую часть спортивных мероприятий провели в январе.
Островитяне состязались в турнирах по мини-футболу, волейболу, шахматам и теннису. Также в районах работали точки массового катания на коньках.
- Декада спорта пользуется огромной популярностью у сахалинцев. Во всех муниципальных образованиях прошли спортивные состязания. В прошлом году наш регион был вторым по массовости среди Дальневосточных субъектов. Это говорит о том, что сахалинцы выбирают здоровый образ жизни и предпочитают активно проводить время в эти праздничные дни, - отметил заместитель министра спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области Егор Умнов.
Одним из самых популярных видов спорта в праздники стали лыжные гонки. Соревнования прошли в Анивском, Долинском, Охинском районах и Южно-Сахалинске. А в Томари состоялся Этап кубка области по горнолыжному спорту.
- Только в детском лыжном забеге, который прошел в селе Троицкое, поучаствовало 250 человек. Ребята от 6 до 17 лет соревновались на дистанции в 1 км, а юноши и девушки постарше — 2 км. Эти соревнования также собрали около 500 зрителей, - отметил Леонид Гаранин специалист отдела областного минспорта.
Всего в мероприятиях, приуроченных к Декаде спорта на островах, приняли участие больше восьми тысяч сахалинцев.
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