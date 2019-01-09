В Лаишевском районе завершились соревнования по сноукайтингу «Оранжевый ветер»

С 4 по 9 января на акватории реки Волга в Лаишевском районе Республики Татарстан состоялись соревнования «Оранжевый ветер», в рамках которых прошел I этап Кубка России по парусному спорту в дисциплинах «сноукайтинг курс-рейс доска» и «курс-рейс лыжи».
В соревнованиях приняли участие 27 спортсменов из Казани, Самары, Козьмодемьянска, Орла, Екатеринбурга, Златоуста, Миасса, Сургута, Челябинска, Москвы, Электростали и Санкт-Петербурга.
Погодные условия в дни соревнований были непростыми в силу нестабильного ветра и метели с видимостью менее 400 метров, но радовали обилием снежного покрова. Всего за 4 гоночных дня удалось провести 6 гонок в дивизионах «доска» и «лыжи». Характер ветра и особенности покрытия требовали от спортсменов особых навыков, но, безусловно, удовлетворяли условиям честной спортивной борьбы.
Победители соревнований
Сноукайтинг курс-рейс доска:
1. Гаращенко Валерия (Санкт-Петербург)
2. Конча Степан (Челябинск)
3. Зырин Павел (Екатеринбург)
Сноукайтинг курс-рейс лыжи:
1. Гибадуллин Илья (Екатеринбург)
2. Турбаев Илья (Сургут)
3. Фридер Александр (Москва).