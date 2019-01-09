В Лаишевском районе завершились соревнования по сноукайтингу «Оранжевый ветер» - Советский спорт
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09 января 2019 11:05Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

В Лаишевском районе завершились соревнования по сноукайтингу «Оранжевый ветер»

С 4 по 9 января на акватории реки Волга в Лаишевском районе Республики Татарстан состоялись соревнования «Оранжевый ветер», в рамках которых прошел I этап Кубка России по парусному спорту в дисциплинах «сноукайтинг курс-рейс доска» и «курс-рейс лыжи».

В соревнованиях приняли участие 27 спортсменов из Казани, Самары, Козьмодемьянска, Орла, Екатеринбурга, Златоуста, Миасса, Сургута, Челябинска, Москвы, Электростали и Санкт-Петербурга.

Погодные условия в дни соревнований были непростыми в силу нестабильного ветра и метели с видимостью менее 400 метров, но радовали обилием снежного покрова. Всего за 4 гоночных дня удалось провести 6 гонок в дивизионах «доска» и «лыжи». Характер ветра и особенности покрытия требовали от спортсменов особых навыков, но, безусловно, удовлетворяли условиям честной спортивной борьбы.

Победители соревнований

Сноукайтинг курс-рейс доска:

1. Гаращенко Валерия (Санкт-Петербург)

2. Конча Степан (Челябинск)

3. Зырин Павел (Екатеринбург)

Сноукайтинг курс-рейс лыжи:

1. Гибадуллин Илья (Екатеринбург)

2. Турбаев Илья (Сургут)

3. Фридер Александр (Москва).

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