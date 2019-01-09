«Динамо-Казань» дома сыграет с одноклубниками из Москвы

09 января 2019 11:07 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

10 января в 19:00 в Казани на стадионе «Ракета» «Динамо» в рамках чемпионата России по хоккею с мячом сыграет с одноклубниками из Москвы.

Матч приурочен к 95-летию Всероссийского общества «Динамо» и 100-летию со дня рождения одного из основоположников русского хоккея, легендарного спортсмена и тренера Василия Дмитриевича Трофимова.

В предыдущем матче чемпионата России по хоккею с мячом «Динамо-Казань» в гостях сыграло вничью с «Мурманом». Встреча в Мурманске завершилась со счетом 4:4.

Голы: Никитенко, 19 (1:0); Рязанов, 28 (1:1); Обухов, 34 (1:2); Зубарев, 41 (2:2); Гаврилов, 44 (3:2); Обухов, 70 (3:3); Кротов, 74 (4:3); Артюшин, 79 (4:4).