«Динамо-Казань» дома сыграет с одноклубниками из Москвы - Советский спорт
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09 января 2019 11:07Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

«Динамо-Казань» дома сыграет с одноклубниками из Москвы

10 января в 19:00 в Казани на стадионе «Ракета» «Динамо» в рамках чемпионата России по хоккею с мячом сыграет с одноклубниками из Москвы.

Матч приурочен к 95-летию Всероссийского общества «Динамо» и 100-летию со дня рождения одного из основоположников русского хоккея, легендарного спортсмена и тренера Василия Дмитриевича Трофимова.

В предыдущем матче чемпионата России по хоккею с мячом «Динамо-Казань» в гостях сыграло вничью с «Мурманом». Встреча в Мурманске завершилась со счетом 4:4.

Голы: Никитенко, 19 (1:0); Рязанов, 28 (1:1); Обухов, 34 (1:2); Зубарев, 41 (2:2); Гаврилов, 44 (3:2); Обухов, 70 (3:3); Кротов, 74 (4:3); Артюшин, 79 (4:4).

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