Стартовала продажа пакетов гостеприимства Зимней универсиады-2019

09 января 2019 11:08 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

Для туристов из разных городов России и зарубежья начались продажи пакетов гостеприимства Студенческих игр.

Они представляют собой набор услуг с комплексной программой пребывания и отдыха в Красноярске, включая трансфер, размещение в гостиницах, посещение соревнований Зимней универсиады-2019, а также участие в культурных мероприятиях и экскурсиях по городу.

В рамках Программы гостеприимства Зимней универсиады-2019 для жителей регионов России и зарубежья, желающих лично побывать на Студенческих играх в Красноярске, разработаны базовые и дополнительные пакеты гостеприимства. Туристические пакеты предоставляет официальный лицензиат Зимней универсиады-2019 – клуб путешествий «Дюла-тур».Пакеты гостеприимства представляют собой комплекс услуг по аналогии с туристическими пакетами «все включено»: от проживания в гостинице до спортивно-развлекательной программы для гостей Студенческих игр.

Базовый пакет услуг Программы гостеприимства включает трансфер из аэропорта в отель и обратно, размещение в хостеле или гостинице, 2 билета в деньна спортивные соревнования Зимней универсиады-2019, экскурсию по Красноярску от официального лицензиата. Дополнительно для туристов могут забронировать столики в кафе и ресторанах Красноярска, предоставитьнаборы сувенирной продукции, сопровождение атташе, медицинскую страховку и т.д.Стоимость пакета гостеприимства зависитот его категории: «Бронзовый», «Серебряный» или «Золотой». Цены начинаются от 13 тысяч рублей за 4 дня пребывания в Красноярске. Чем выше категория, тем больше дополнительных услуг включается в пакет. Ожидается, что пакетными турами воспользуются не менее 1 000 туристов из разных стран.

Приобрести Пакеты гостеприимства и дополнительные услуги гости Красноярска могут на сайте клуба путешествий «Дюла-тур». Иностранные туристы могут воспользоваться англоязычной версией сайта.

Напомним, Зимняя универсиада-2019 пройдет со 2 по 12 марта уже в этом году. Ожидается, что в Студенческих играх в Красноярске примут участие более 3 000 спортивных делегатов не менее чем из 50 стран мира. Спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта:биатлон, горнолыжный спорт, керлинг, лыжные гонки, сноуборд, спортивноеориентирование на лыжах, фигурное катание на коньках, фристайл, хоккей,хоккей с мячом, шорт-трек.