Более 700 юных спортсменов края побывали на новых объектах Зимней универсиады в новогодние каникулы

09 января 2019 11:13 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

В Красноярске для воспитанников спортивных школ в новогодние каникулы были организованы экскурсии по спортивным объектам Всемирной зимней универсиады-2019.

Ребята посетили Дворец спорта имени Ивана Ярыгина, стадион «Енисей», ледовый дворец «Кристалл арена», многофункциональные спортивные комплексы «Сопка» и «Платинум Арена Красноярск».

Во время экскурсий воспитанникам спортивных школ рассказывали о новых спортивных сооружениях, об этапах их строительства и реконструкции, показывали соревновательные и тренировочные арены. В «Платинум Арене Красноярск» для ребят проходили бесплатные катания на льду. Участниками экскурсий стали более 700 детей из различных спортивных школ: СШОР по спортивной гимнастике им. В.А. Шевчука, СШОР по ледовым видам спорта, «Спутник», «Здоровый мир», спортивных школ по регби, горнолыжному спорту и сноуборду, видам единоборств, а также занимающиеся «Центра спортивных клубов». Отметим, что экскурсии стартовали 3 января и продолжатся до 10 января. Ребята еще посетят ледовые дворцы «Кристалл арена» и «Платинум Арена Красноярск», а также МСК «Сопка».

Напомним, что с 5 по 10 января в Красноярске на объекте Зимней универсиады-2019 – стадионе «Енисей» стартовал зональный турнир первенства России среди команд 2002-2003 годов рождения. За победу сражаются 6 команд: кемеровский «Кузбасс», новосибирский «Сибсельмаш», иркутский «СШ Рекорд», «Химик» из Усть-Абакана и две команды спортивной школы олимпийского резерва по хоккею с мячом «Енисей». Впереди у ребят решающие матчи.

Добавим, что также в новогодние каникулы, в Рождество на двух объектах Всемирной зимней универсиады прошли домашние матчи ХК «Енисей» и ХК «Сокол», после окончания которых были организованы игрушкопады. По традиции все игрушки клубы передают ребятам из детских домов.

Уважаемые журналисты, приглашаем вас завтра посетить экскурсии детей по объектам!

Расписание экскурсий СШ по видам единоборств на 10 января

13.30 – «Кристалл арена» (ул. Партизана Железняка, 42)

14.30 – «Платинум Арена Красноярск» (ул. Лесников, 21)

Расписание соревнований по хоккею с мячом на стадионе «Енисей»

9 января

08.15-10.00 – «Кузбасс» - «Рекорд»

10.45-12.30 – «Енисей-2003» - «Химик»

13.15-15.00 – «Енисей» - «Сибсельмаш»

10 января

07.45-09.30 – «Рекорд» - «Химик»

13.15-15.00 – «Кузбасс» - «Сибсельмаш»

15.00-15.10 – закрытие турнира, награждение.