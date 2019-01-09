Экипаж «КАМАЗ-Мастер» выиграл второй этап «Дакара» в Перу - Советский спорт
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09 января 2019 13:43Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

Экипаж «КАМАЗ-Мастер» выиграл второй этап «Дакара» в Перу

Маршрут второго этапа пролегал от Писко до Сан-Хуан-де-Марконы.

Экипаж Эдуарда Николаева выиграл второй этап ралли-рейда «Дакар-2019», стартовавшего 7 января в перуанской столице.

Татарстанские спортсмены стартовали и преодолели дистанцию первыми — 3 часа и 47 минут. Почти вровень (отставание на 2 минуты и 39 секунд) финишировал и экипаж одного из главных соперников «камазовцев» — голландца Жерара Де Роя.

Лидеры грузового зачета прошли весь маршрут стабильно, несмотря на то, что 342-километровый спецучасток изобиловал экстремальными моментами. Так, экипажам «КАМАЗ-Мастер» дважды пришлось выступать в качестве спасателей.

Третьим к финишу второго этапа пришел другой экипаж «КАМАЗ-Мастер» под руководством Дмитрия Сотникова. Экипажи Айрата Мардеева и Андрея Каргинова заняли 5-е и 7-е места в зачетной таблице.

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