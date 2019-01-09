Скончался чемпион мира по греко-римской борьбе Рашид Хабибрахманов - Советский спорт
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09 января 2019 13:46Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

Скончался чемпион мира по греко-римской борьбе Рашид Хабибрахманов

8 января в Набережных Челнах после продолжительной болезни на 66-м году жизни скончался Мастер спорта СССР по классической борьбе, Заслуженный тренер Российской Федерации, чемпион мира по греко-римской борьбе Рашид Гаффарович Хабибрахманов.

Спорту Рашид Хабибрахманов посвятил более 40 лет жизни, 20 из которых трудился преподавателем факультета физкультуры и спорта Набережночелнинского государственного педагогического университета. За это время он подготовил более 30 мастеров спорта по греко-римской борьбе, впервые в Набережных Челнах на базе НГПУ организовал секционные занятия по борьбе на поясах для девушек.

Министерство спорта Республики Татарстан выражает глубокие соболезнования родным и близким Рашида Гаффаровича.

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