Скончался чемпион мира по греко-римской борьбе Рашид Хабибрахманов

09 января 2019 13:46 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

8 января в Набережных Челнах после продолжительной болезни на 66-м году жизни скончался Мастер спорта СССР по классической борьбе, Заслуженный тренер Российской Федерации, чемпион мира по греко-римской борьбе Рашид Гаффарович Хабибрахманов.

Спорту Рашид Хабибрахманов посвятил более 40 лет жизни, 20 из которых трудился преподавателем факультета физкультуры и спорта Набережночелнинского государственного педагогического университета. За это время он подготовил более 30 мастеров спорта по греко-римской борьбе, впервые в Набережных Челнах на базе НГПУ организовал секционные занятия по борьбе на поясах для девушек.

Министерство спорта Республики Татарстан выражает глубокие соболезнования родным и близким Рашида Гаффаровича.