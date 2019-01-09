Объявлена аккредитация СМИ на Кубок мира FIS по ски-кроссу Audi - Советский спорт
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09 января 2019 13:47Источник: «Советский спорт»Регион: Челябинская область

Объявлена аккредитация СМИ на Кубок мира FIS по ски-кроссу Audi

23-24 февраля 2019 года в Челябинской области на горнолыжном курорте «Солнечная долина» пройдет этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс».

В состязаниях примут участие более 100 ведущих спортсменов, представляющих порядка 30 стран, в числе которых европейские страны-лидеры по ски-кроссу – Австрия, Швейцария, Франция, Германия.

Представители СМИ, желающие осветить мероприятие, приглашаются пройти процедуру аккредитации. Для этого необходимо подать заявку в электронной форме на странице этапа Кубка сайта ГЛК «Солнечная долина» http://dolina.su/media-accreditation#overlay-context=

Заявки принимаются до 1 февраля 2017 года включительно. После указанной даты технической возможности приема заявок на сайте соревнований не будет.

Программа:

22 февраля – квалификационные заезды (мужчины и женщины);

23 февраля – финальные заезды (мужчины и женщины).

24 февраля – финальные заезды (мужчины и женщины).

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