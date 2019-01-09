Сборная России по фристайлу тренируется в «Солнечной долине»

09 января 2019 13:48 Источник: «Советский спорт» Регион: Челябинская область

Российская команда фристайлистов в эти дни находится в Миассе, на горнолыжном курорте «Солнечная долина». Сильнейшие ски-кроссмены страны проходят учебно-тренировочные сборы и готовятся к новым этапам Кубка мира, ближайший из которых стартует 18 января в шведском городе Идре Фьялл.

На сбор вызваны спортсмены не только сборной команды, но и молодые кроссмены, которые будут принимать участие в соревнованиях Универсиады в Красноярске. В Миассе тренируются Максим Вихров, Семен Денщиков, Мария Доброва, Виктория Завадовская, Павел Колготин, Артем Костенко, Дарья Мельчакова, Игорь Омелин, Сергей Ридзик, Полина Рябова, Кирилл Сысоев, Анастасия Чирцова, Наталья Шерина, Владимир Шмыров и Николай Шуплецов.

Со спортсменами в Миассе работают старший тренер сборной команды России по фристайлу в дисциплине ски-кросс Леонид Мехряков, тренеры Иван Аникин, Константин Киреев, Андрей Кузык, Сергей Можаев, Виктор Хорошилов и специалист по подготовке инвентаря Станислав Чистяков. Медицинское обеспечение – врач Александра Лукина и массажист Дмитрий Тургенев.

После сбора в Миассе основной состав сборной команды России по фристайлу в дисциплине ски-кросс отправится в шведский Идре Фьялл, где 18-20 января пройдет очередной этап Кубка мира, а молодые спортсмены вылетят в Красноярск – там 16-17 января состоятся тестовые соревнования на трассе Универсиады-2019.