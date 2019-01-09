Приглашаем на пресс-тур в «Солнечную долину»

09 января 2019 13:49 Источник: «Советский спорт» Регион: Челябинская область

В эти дни сборная России по ски-кроссу проходит учебно-тренировочные сборы в ГЛЦ «Солнечная долина» (Миасс).

Приглашаем вас в пресс-тур, где вы сможете пообщаться со спортсменами и тренерами в преддверии Кубка мира по фристайлу, который пройдет в «Солнечной долине» 23-24 февраля.

Сборная России по ски-кроссу прибыла в Миасс 6 января и пробудет в ГЛЦ «Солнечная долина» до 12 января. Здесь она проходит учебно-тренировочные сборы, после которых основной состав сборной отправится в шведский Идре Фьялл, где 18-20 января пройдет очередной этап Кубка мира, а молодые спортсмены вылетят в Красноярск – там 16-17 января состоятся тестовые соревнования на трассе Универсиады-2019. Напомним, что два этапа Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс пройдут в ГЛЦ «Солнечная долина» с 22 по 24 февраля. В них выступят более ста ведущих спортсменов мира из более чем 30 стран, в том числе и лидеров мирового фристайла – Франции, Австрии, США, Канады, Швеции и Швейцарии.

На сборе в Миассе сейчас тренируются не только члены национальной сборной, но и молодые спортсмены, которые примут участие во Всемирной Универсиаде. Среди них – Максим Вихров, Семен Денщиков, Мария Доброва, Виктория Завадовская, Павел Колготин, Артем Костенко, Дарья Мельчакова, Игорь Омелин, Сергей Ридзик, Полина Рябова, Кирилл Сысоев, Анастасия Чирцова, Наталья Шерина, Владимир Шмыров и Николай Шуплецов.

Со спортсменами в Миассе работают старший тренер сборной команды России по фристайлу в дисциплине ски-кросс Леонид Мехряков, тренеры Иван Аникин, Константин Киреев, Андрей Кузык, Сергей Можаев, Виктор Хорошилов и специалист по подготовке инвентаря Станислав Чистяков. Медицинское обеспечение – врач Александра Лукина и массажист Дмитрий Тургенев.