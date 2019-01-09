Татарстанские регбисты завоевали «бронзу» Рождественского турнира в Пензе - Советский спорт
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09 января 2019 13:49Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

Татарстанские регбисты завоевали «бронзу» Рождественского турнира в Пензе

7 января в Пензе в закрытом манеже «Рубин» прошел XIII Рождественский турнир по регби среди команд мальчиков 2008 года рождения и младше. В соревнованиях приняли участие 12 команд из Москвы, Твери, Московской области, Нижнего Новгорода и Пензы.

Республику Татарстан представляла команда «Татарстан», составленная в большинстве своем из воспитанников РСШОР «Динамо» (Казань, тренеры Гарифуллин И.Р. и Калашкин П.А.).

Юные казанские регбисты здорово провели весь турнир и только в полуфинальном матче уступили пензенской команде «Маори». Третье место казанские регбисты не упустили, получив из рук Деда Мороза подарки и бронзовые медали турнира. Лучшим игроком был турнира признан игрок РСШОР «Динамо» Вагиф Мусаев.

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