Татарстанские регбисты завоевали «бронзу» Рождественского турнира в Пензе

09 января 2019 13:49 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

7 января в Пензе в закрытом манеже «Рубин» прошел XIII Рождественский турнир по регби среди команд мальчиков 2008 года рождения и младше. В соревнованиях приняли участие 12 команд из Москвы, Твери, Московской области, Нижнего Новгорода и Пензы.

Республику Татарстан представляла команда «Татарстан», составленная в большинстве своем из воспитанников РСШОР «Динамо» (Казань, тренеры Гарифуллин И.Р. и Калашкин П.А.).

Юные казанские регбисты здорово провели весь турнир и только в полуфинальном матче уступили пензенской команде «Маори». Третье место казанские регбисты не упустили, получив из рук Деда Мороза подарки и бронзовые медали турнира. Лучшим игроком был турнира признан игрок РСШОР «Динамо» Вагиф Мусаев.