Жители Коми завершили новогодние каникулы на «спортивной» ноте

09 января 2019 13:51 Источник: «Советский спорт» Регион: Республика Коми

В России подошли к концу новогодние каникулы. Для жителей Республики Коми это были очень активные и интересные дни благодаря множеству мероприятий, проведенных в регионе в рамках Декады спорта и здоровья.

В Прилузском районе в Доме спорта села Летка состоялся районный рождественский турнир по мини-футболу. Сразу восемь команд Прилузья вели упорную борьбу за первое место. Все команды разделились на два квартета, где вторые в группах сыграли в «утешительном» финале, а первые спорили за звание победителя.

Состав призеров распределился следующим образом:

1 место - "Летка"

2 место - "Калина"

3 место - "Студент" (с.Летка)

Лучший вратарь - Осипов Ростислав (команда "Студент").

Лучший игрок - Чегесов Сергей ("ДООСЦ").

Жителей села Визиндор Сысольского района ожидали более экстремальные состязания – здесь прошли «охотничьи забавы». Участникам необходимо было преодолеть дистанцию 300 м. на охотничьих лыжах (лямпах), отгадать следы диких животных на снегу, " убить кабана", "поймать оленя", метнуть топор в цель. За неудачную попытку "охотник" должен был пройти штрафной круг. По окончании соревнований участники получили сладкие призы. Первое место завоевал Шадрин Лев, второе - Шадрин Сергей, третьим стал Парначев Артем.