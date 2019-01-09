Жители Коми завершили новогодние каникулы на «спортивной» ноте

В России подошли к концу новогодние каникулы. Для жителей Республики Коми это были очень активные и интересные дни благодаря множеству мероприятий, проведенных в регионе в рамках Декады спорта и здоровья.
В Прилузском районе в Доме спорта села Летка состоялся районный рождественский турнир по мини-футболу. Сразу восемь команд Прилузья вели упорную борьбу за первое место. Все команды разделились на два квартета, где вторые в группах сыграли в «утешительном» финале, а первые спорили за звание победителя.
Состав призеров распределился следующим образом:
1 место - "Летка"
2 место - "Калина"
3 место - "Студент" (с.Летка)
Лучший вратарь - Осипов Ростислав (команда "Студент").
Лучший игрок - Чегесов Сергей ("ДООСЦ").
Жителей села Визиндор Сысольского района ожидали более экстремальные состязания – здесь прошли «охотничьи забавы». Участникам необходимо было преодолеть дистанцию 300 м. на охотничьих лыжах (лямпах), отгадать следы диких животных на снегу, " убить кабана", "поймать оленя", метнуть топор в цель. За неудачную попытку "охотник" должен был пройти штрафной круг. По окончании соревнований участники получили сладкие призы. Первое место завоевал Шадрин Лев, второе - Шадрин Сергей, третьим стал Парначев Артем.
Накануне в Усть-Цильме начались открытые республиканские соревнования по пауэрлифтингу. В турнире принимают участие сильнейшие спортсмены республики.
В республике прошли первые в этом году матчи Ночной хоккейной лиги. В дивизионе «Любитель 18+, Лига надежды» встретились печорский «Альтаир», усинский «Лукойл-Коми» и «Ухта бурение». Сыграв семь встреч и одержав в них одну победу, закончив одну вничью, а пять проиграв, печорские газпромовцы не пришли на последние две игры с «Лукойлом», и им были засчитаны два технических поражения – 0:5. Победителями кругового турнира стали усинцы, одержавшие девять побед из девяти возможных, теперь их ждет путевка в Сочи.
В дивизионе «Любитель 40+» сразились команды «Инта», печорский «Колос», сыктывкарская «Северная Олимпия» и ухтинский «Транзит». Триумф праздновали интинцы, одержавшие восемь побед при двух ничьих.
Движение ГТО продолжает привлекать внимание жителей Коми. В Сыктывкаре подходит к концу фотоконкурс «ГТО – путь к здоровью». Пять лучших фотографий, отобранных организационным комитетом муниципального Центра тестирования, участвуют в онлайн-голосовании. Узнать подробности и проголосовать можно по ссылке.