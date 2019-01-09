Открытый чемпионат Омской области по рыболовному спорту выиграла команда из Кургана

09 января 2019 14:00 Источник: «Советский спорт» Регион: Омская область

Дружина «РвКО» сумела представить на суд арбитров самый весомый улов.

В Крутинском районе 5 и 6 января состоялся чемпионат Омской области по ловле на мормышку со льда. Местом рыболовных баталий стало озеро Ик, на берегу которого расположен поселок Крутинка. В зачет принимались такие обитатели озерных глубин, как окунь, судак и щука.

Всего в соревнованиях приняли участие более трех десятков спортсменов. Старты проходили в два тура. Победить в итоге сумели гости из Курганской области. В составе «РвКО» выступал мастер спорта Артем Сурин, а также перворазрядники Евгений Тарасов и Антон Угренинов. В общей сложности спортсмены вытащили почти 3,5 килограмма рыбы и стали лидерами командного зачета.

Второе место заняла команда «Тобол» из Тюменской области в составе Александра Боброва, Никиты Иванского и Дмитрия Прохорова. Замкнул тройку семейный коллектив «Славяне» из Омской области – Александр, Вадим и Сергей Шишкины.