В Казани проходит турнир по шахматам памяти Наиля Мухамедзянова

09 января 2019 15:00 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

С 8 по 12 января в Казани на площадке школы им.Р.Г.Нежметдинова проходит республиканский турнир по шахматам памяти Наиля Мухамедзянова. Соревнования проводятся среди юношей и девушек до 11, 13, 15 и 17 лет.

В турнире, проходящем по швейцарской системе в 9 туров, принимают участие 295 шахматистов из Алексеевска, Атни, Балтасей, Бугульмы, Высокой Горы, Зеленодольска, Кукмора, Набережных Челнов, Нижнекамска, Казани, а также гости из Кировской области и Республики Марий Эл.

Начало игровых туров 9-12 января в 10:00 и в 13:30. Закрытие 12 января в 17:00.