09 января 2019 16:08 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

Елабужане приняли участие в XI республиканском турнире по боксу

C 5 по 7 января в городе Менделеевск проходил XI республиканский турнир по боксу на призы Валиева Ильяса Минисламовича среди юношей и юниорок.