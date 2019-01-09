Елабужане приняли участие в XI республиканском турнире по боксу

C 5 по 7 января в городе Менделеевск проходил XI республиканский турнир по боксу на призы Валиева Ильяса Минисламовича среди юношей и юниорок.
Сборную города Елабуга представляли воспитанники ДЮСШ под руководством тренеров Максютина Александра Михайловича, Бариева Рамиля Фоатовича , Асхамова Айрата Альбертовича и Чебана Николая Викторовича. По итогам соревнований:
1 место заняли: Небогатов Артур, Устьянцев Леонид, Савин Егор, Романов Денис, Старецкий Максим, Кутузов Богдан, Ахкамеев Айдар, Краснов Станислав, Романов Динар, Хайзафаров Богдан.
2 место заняли: Асхамов Ренат, Шишмагаев Алексей, Лаишевкин Кирилл, Алексеев Алексей, Альметов Артур, Карпов Даниил, Филатов Всеволод, Низаметдинов Рафаэль
3 место заняли: Быстров Даниил, Кулаков Никита, Сейдахметов Арсений, Галимов Михаил, Антипов Анатолий, Петров Вадим, Аникин Александр, Камалов Даниил.
Боксеры были награждены грамотами медалями кубками. Также Валиев И.М. наградил ценными подарками тренеров и судей турнира. Также хочется выразить благодарность родительскому комитету за помощь в организации поездки.