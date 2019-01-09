Елабужане приняли участие в XI республиканском турнире по боксу - Советский спорт
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09 января 2019 16:08Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

Елабужане приняли участие в XI республиканском турнире по боксу

C 5 по 7 января в городе Менделеевск проходил XI республиканский турнир по боксу на призы Валиева Ильяса Минисламовича среди юношей и юниорок.

Сборную города Елабуга представляли воспитанники ДЮСШ под руководством тренеров Максютина Александра Михайловича, Бариева Рамиля Фоатовича , Асхамова Айрата Альбертовича и Чебана Николая Викторовича. По итогам соревнований:

1 место заняли: Небогатов Артур, Устьянцев Леонид, Савин Егор, Романов Денис, Старецкий Максим, Кутузов Богдан, Ахкамеев Айдар, Краснов Станислав, Романов Динар, Хайзафаров Богдан.

2 место заняли: Асхамов Ренат, Шишмагаев Алексей, Лаишевкин Кирилл, Алексеев Алексей, Альметов Артур, Карпов Даниил, Филатов Всеволод, Низаметдинов Рафаэль

3 место заняли: Быстров Даниил, Кулаков Никита, Сейдахметов Арсений, Галимов Михаил, Антипов Анатолий, Петров Вадим, Аникин Александр, Камалов Даниил.

Боксеры были награждены грамотами медалями кубками. Также Валиев И.М. наградил ценными подарками тренеров и судей турнира. Также хочется выразить благодарность родительскому комитету за помощь в организации поездки.

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