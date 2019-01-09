В Тюлячах прошел турнир по борьбе корэш

09 января 2019 16:09 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

8 января в спорткомплексе «Батыр» с. Тюлячи состоялся ХХVI Открытый турнир Тюлячинского муниципального района по борьбе корэш среди мужских команд, памяти Заслуженного мастера спорта Республики Татарстан Наиля Хамидуллина.

Всего приняли участие 8 команд сельских поселений Тюлячинского муниципального района (Б.Метески, Б.Меша, Максабаш, Шадки, Ст.Зюри, Тюлячи, Баландыш, М. Кибякози) и команды из Высокой Горы, Б.Сабов и Кукмора. Общее количество участников – 60 чел.

На торжественном открытии присутствовали первый заместитель министра спорта Республики Татарстан Халил Шайхутдинов, президент РОО «Федерация тхеквандо ИТФ» Республики Татарстан Рамиль Айбятов, руководитель Исполнительного комитета Тюлячинского муниципального района Ильнур Хамидуллин

Победители и призеры были награждены медалями, грамотами и кубками. Команды занявшие 1-3 места награждены медалями и грамотами.