В столице Чувашии прошла традиционная Рождественская лыжная гонка

09 января 2019 16:10 Источник: «Советский спорт» Регион: Чувашия

Более 200 спортсменов из пяти регионов страны приняли участие в традиционной Рождественской лыжной гонке, состоявшейся 7 января на базе регионального Центра биатлона в столице Чувашии.

Померяться силами на лыжне собрались спортсмены не только из городов и районов Чувашии, но и соседних регионов – Республик Марий Эл, Татарстан. В гонках также участвовали лыжники из Республики Саха-Якутия, а также воспитанники знаменитого московского Центра спорта и образования «Самбо-70», находящиеся в настоящее время на тренировочных сборах в Чувашии.

Старт соревнованиям дал Глава республики Михаил Игнатьев. В торжественной церемонии открытия также участвовали депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Леонид Черкесов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики Михаил Богаратов, президент ЧРОО «Федерация лыжных гонок Чувашской Республики» Владимир Олаев.

В приветственной речи Михаил Игнатьев акцентировал, что популяризации лыжного спорта в республике уделяется большое внимание. «С каждым годом у нас все больше лыжных трасс для любителей лыжного спорта: в каждом районном центре, почти около каждого населенного пункта. Ежегодно очень мощно мы проводим традиционную Лыжню России. Благодарен тем людям, которые не равнодушны к самим себе, ведут здоровый образ жизни, правильно питаются, отказываются от вредных привычек. В этом наше долголетие», – сказал он. Михаил Игнатьев поздравил участников соревнования с Рождеством и пожелал им спортивных побед.

Погода испытала на прочность лыжников морозом, в начале гонки было около -20 градусов. Однако морозная погода не остудила накала страстей на дистанциях. В упорной борьбе были разыграны медали в четырёх возрастных группах – среди юношей и девушек среднего и старшего возраста, юниоров и юниорок, мужчин и женщин. В зависимости от возраста участники оспаривали свое лидерство на дистанциях 3, 5, 10 и 15 км.

В женской части соревнования во всех четырёх возрастных группах победительницами гонок стали хозяева трассы – воспитанницы Спортивной школы олимпийского резерва №2 Минспорта Чувашии. Среди средних и старших девушек на дистанциях и 3 и 5 км соответственно лидировали Валентина Тикинева и Анна Иванова. Валентина Яковлева выиграла 10-километровую гонку среди юниорок. Среди женщин на этой же дистанции лучший результат показала Анастасия Гришина.

Воспитанник столичной Спортивной школы им.А.Тихонова Максим Леонтьев праздновал победу в 5-киллометровой гонке юношей среднего возраста. Дистанцию вдвое длиннее бежали юноши старшего возраста. Здесь с лучшим результатом финишировал хозяин трассы Юрий Сергеев. Представитель команды Чебоксарского района Сергей Афанасьев выиграл юниорскую гонку на 15 км. Среди мужчин на этой же дистанции «вырвал» победу Павел Охотников, представлявший команду СШОР №2 Минспорта Чувашии.

Все победители и призеры были награждены дипломами и медалями Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики, а также призами от Федерации лыжных гонок Чувашской Республики. Кроме этого, победители каждой возрастной группы получили наручные часы от Главы Чувашской Республики.

Победители и призёры соревнования

Девушки среднего возраста 2003-2004 гг.р., 3 км: 1. Тикинева Валентина (СШОР № 2 – Вурнарский район); 2. Кускова Каллиста (СШОР № 1 им. В.Егоровой), 3. Скоросуев Варвара (СШОР № 2)

Девушки старшего возраста 2001-2002 гг.р., 5 км: 1. Иванова Анна (СШОР № 2 - Канашский район), 2. Ивукова Ксения (СШОР № 2), 3. Никандрова Арина (ДЮСШ «Локомотив»)

Юниорки 10 км: 1. Яковлева Валентина (СШОР № 2), Титова Софья (г. Алдан, Республика Саха-Якутия), 3.Федорова Анна (СШОР № 2)

Женщины 10 км: 1. Гришина Анастасия (СШОР № 2), 2.Краснова Светлана (Sport Life, Чебоксары), 3.Ковалева Марина (СШОР № 2)

Юноши среднего возраста 2003-2004 гг.р., 5 км: 1. Леонтьев Максим (СШ им. А.И. Тихонова), 2. Прончатов Роман (ДЮСШ «Локомотив»), 3. Скворцов Михаил (Вурнарский район)

Юноши старшего возраста 2001-2002 гг.р., 10 км: 1. Сергеев Юрий (СШОР № 2 – Вурнарский район), 2. Яргутов Максим (СШОР № 2), 3. Иванов Павел (СШОР № 2)

Юниоры 15 км: 1.Афанасьев Сергей (Чебоксарский район), 2. Ефимов Михаил (СШОР № 2), 3.Васильев Антон (СШ им. А.И. Тихонова)

Мужчины 15 км: 1. Охотников Павел (СШОР № 2), 2. Никитин Юрий (СШОР № 2), 3.Васильев Александр (СШ им. А.И. Тихонова)