Матвей Рудник выиграл "бронзу" представительного турнира

В Екатеринбурге завершились всероссийские соревнования по легкой атлетике «Мемориал Эдуарда Яламова». В турнире, открывающем календарный год, приняли участие более 300 спортсменов из 20-ти регионов страны. За 27 лет проведения стартов участие в них принимали величайшие атлеты современности – олимпийские чемпионы Роберт Корженевский (Польша), Франциско Фернандес (Испания), россияне Ирина Привалова, Юрий Борзаковский, Иван Ухов, Анна Чичерова, Андрей Сильнов и многие другие.

Нынче среди участников вновь оказался олимпийский чемпион Лондона-2012 Иван Ухов, призер Олимпийских игр Екатерина Завьялова, а также чемпионы России Владимир Никитин, Игорь Образцов, Константин Холмогоров, Елена Коробкина и другие.

Омские специалисты и болельщики следили за выступлением победителя первенства России и «Мемориала Булатовых» 2018 года Матвея Рудника. Для него старты в Екатеринбурге прошли очень удачно – омич не только вошел в тройку лучших спортсменов страны, но и установил личный рекорд в прыжках в высоту.

Впрочем, в секторе ему пришлось сражаться с олимпийским чемпионом Иваном Уховым, личный рекорд которого равнялся 2 м 42 см. Этот же результат является и рекордом страны в помещениях. Максимальная высота, которая покорилась 19-летнему Матвею Руднику, – 2 м 19 см.

– То, что возле меня прыгает олимпийский чемпион, я не замечал. Я боролся только с высотой, это единственное, что меня тревожило, – признался Матвей Рудник после соревнований.

В столице Урала представитель Омской области улучшил свое достижение, прыгнув 2,24 м. Удачной оказалась первая попытка – он уступил всего 4 см победителю Ивану Ухову.

Теперь омскому спортсмену предстоит выступить в Челябинске на Мемориале Лукашевича и Серёдкина (17 января), а затем принять участие в «Битве полов» в Москве (20 января), где мужчины соревнуются вместе с женщинами.

Отметим, что в Екатеринбурге выступила и воспитанница кормиловской школы легкой атлетики Кристина Сивкова. Как и в прошлом году, рекордсменка Европы среди юниорок победила в беге на 60 м, показав результат 7,23 секунды.