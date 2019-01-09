Лыжники сборной Коми участвуют в очередном этапе Континентального Кубка в Белоруссии

Члены лыжной сборной Республики Коми продолжают борьбу в Континентальном Кубке Восточной Европы. Для участия в очередном этапе соревнований FIS с 10 по 13 января в Раубичи (Белоруссия) выехали лыжники Илья Порошкин, Ермил Вокуев, Илья Семиков и Ольга Царева, а также тренеры спортсменов Виктор Ревин и Алексей Филиппов. Завтра лыжники будут соревноваться в спринте. 11 января женщины пробегут индивидуальную гонку на 5 км, мужчины - на 10 км. Завершатся соревнования 13 января индивидуальной гонкой на 10 и 15 км.

Напомним, что после "красногорского" этапа лидирующие позиции все также держатся за лыжниками из Коми. В общем зачете среди женщин лидерство сохраняет спортсменка нашей сборной Ольга Царева. Третье место занимает еще одна наша лыжница Анастасия Власова. Такие же позиции эти две спортсменки удерживают и в спринтерском зачете. В дистанционных гонках Царева - вторая, Власова - шестнадцатая.



Мужчины также держатся в топе рейтинга Континентального Кубка. На данный момент.Илья Порошкин занимает второе место в общем и дистанционном зачетах, четвертую позицию лыжник также сохраняет в спринте. Более выгодную позицию в спринте имеет Ермил Вокуев - у него второе место. В общем зачете Ермил - третий, в рейтинге "дистанционщиков" замыкает первую двадцатку. Алексей Виценко - пока третий в спринтерском зачете, седьмой в дистанциях; в общем зачете у лыжника пока шестая строчка. Илья Семиков - пятый в дистанционных гонках, семнадцатый в спринтах, в общем зачете - девятый.



После этапа Континентального Кубка в белорусских Раубичах следующие этапы пройдут уже в России. Ближайший из них состоится вновь в Красногорске с 8 по 10 февраля в рамках всероссийских соревнований.

Последний этап Кубка примет Сыктывкар. Здесь с 23 по 27 февраля пройдет финал Кубка России, гонки которого также входят в зачет Континентального Кубка. Соревнования, где объявят победителей Континентального Кубка, состоятся на базе регионального Центра спортивной подготовки сборных команд (РЛК им. Р.П. Сметаниной).