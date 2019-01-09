Подведены итоги Чемпионата и Первенства Ивановской области по боксупамяти Мастера спорта СССР Вячеслава Субботина

09 января 2019 16:15 Источник: «Советский спорт» Регион: Ивановская область

Чемпионат и Первенство Ивановской области по боксу памяти Мастера спорта СССР Вячеслава Ефимовича Субботина прошли в спортивном комплексе«Спартак» с 4 по 7 января. В соревнованиях приняли участие 118 спортсменов из Иванова, Вичуги, Кинешмы, Шуи, Родников, Южи и Тейкова.

Открытие турнира начали с минуты молчания, в память о погибших во время взрыва многоэтажного дома в Магнитогорске.

Среди юношей 2005-2006 годов рождения в весовой категории до 43 килограммов победителем стал ивановец Кирилл Колесов. Кинешемец Даниил Евдокимов первенствовал в весовой категории до 57 килограммов среди юношей 2003-2004 годов рождения. Лучшим среди юниоров 2001-2002 годов рождения в весовой категории до 64 килограммов стал Игорь Наменасенко из Иванова. У мужчин в весовой категории до 69 килограммов не было равных ивановцу Егору Шилову.

В торжественной церемонии открытия турнира приняли участие заместитель начальника регионального департамента спорта Ольга Дмитриева, президент федерации бокса Ивановской области Алексей Колобков, ветераны бокса – Мастер спорта СССР, отличник физической культуры России и Украины Борис Ушанов имногократный победитель турнира памяти Мастера спорта СССР Ф.П.Климова Анатолий Алексеев.

Победители и призеры награждены грамотами, медалями, кубками, памятными призами.