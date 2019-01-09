На чемпионате Коми по лыжным гонкам на старт выйдут лыжники, биатлонисты и даже тренеры - Советский спорт
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09 января 2019 16:17Источник: «Советский спорт»Регион: Республика Коми

На чемпионате Коми по лыжным гонкам на старт выйдут лыжники, биатлонисты и даже тренеры

С 9 по 13 января на базе ГАУ Республики Коми «ЦСПСК» в с. Выльгорт пройдет региональный чемпионат по лыжным гонкам. Право называться лучшим оспорят более 160 лыжников. За три соревновательных дня медали разыграют 116 мужчин и 47 женщин.

Как отметили в Центре спортивной подготовки, в региональных стартах примут участие лыжники-гонщики и биатлонисты сборных команд Республики Коми, а также члены сборной России по лыжным гонкам, в том числе и из других регионов. В этом году к участию в республиканских соревнованиях заявлено 15 команд из городов и районов Коми, а также команды из Москвы, Архангельской области, Ханты-Мансийского автономного округа и Ненецкого автономного округа.

Кроме того, составить конкуренцию подопечным изъявили желание и тренеры. Например, стартовать планируют мэтры лыжных гонок - мастер спорта международного класса Анатолий Рочев и сосногорский тренер Юлии Белоруковой Александр Ветров.

Начнутся региональные старты завтра, 10 января с индивидуальной гонки классическим стилем. Преодолеть 10 километров предстоит женщинам, 15 км - мужчинам. В четверг, 11 января, лыжники проявят себя в «коньковом» спринте. В заключительный день спортсмены разыграют медали в индивидуальной гонке свободным стилем.

Организаторы отмечают, что после чемпионата Республики Коми по лыжным гонкам будет сформирована команда, которая представит регион на чемпионате СЗФО. Поэтому программа гонок на региональных стартах будет такой же, как и на зональных.

Напомним, соревнования пройдут на Республиканском лыжном комплексе им. Р.П. Сметаниной. Старт первой гонки в 11.00.

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