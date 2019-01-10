В Красноярске продолжатся тестовые соревнования Зимней универсиады-2019 по сноуборду и фристайлу

10 января 2019 13:26 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

С 16 по 19 января в Красноярске продолжатся тестовые соревнования Зимней универсиады-2019 – этапы Кубка России по фристайлу и сноуборду, а также состоится первенство России по фристайлу среди юниоров. Состязания пройдут на трассах нового кластера «Сопка» (ул. Биатлонная, 25 б), вход для болельщиков будет свободным.

Напомним, что этапы Кубка России по фристайлу и сноуборду также состоялись в Красноярске в декабре 2018 года. У зрителей, которые не смогли посетить соревнования до Нового года, есть возможность посмотреть на выступления спортсменов в этом месяце. Согласно предварительному расписанию соревнований по фристайлу 16 января пройдет I этап Кубка России, 17 января – II этап Кубка России, а 18 января – первенство России, в котором примут участие юниоры в возрасте 16-20 лет; спортсмены поборются за медали в дисциплине «ски-кросс». Состязания по сноуборду тоже продлятся три дня – 16, 17 и 19 января пройдут III и IV этапы Кубка России, выявлять сильнейших будут в параллельном слаломе-гиганте, параллельном слаломе и сноуборд-кроссе.

В целях безопасности въезд на личном транспорте на территорию многофункционального спортивного комплекса «Сопка» (ул. Биатлонная, 25 б) на период соревнований по фристайлу и сноуборду будет запрещен. Зрители, которые приедут на своих автомобилях, могут оставить машины на бесплатных перехватывающих парковках: возле ГорДК (пр. Свободный, 48) со стороны главного входа или у здания «Красноярскэнерго» (пр. Свободный, 66 а) и затем доехать до спортивного объекта на шаттле. Бесплатные автобусы будут курсировать от остановки общественного транспорта «Курчатова» (пр. Свободный, 58 г) до МСК «Сопка» в прямом и обратном направлениях, маршрутом также предусмотрены дополнительные остановки: «СФУ» и «Сопка» (пр. Свободный, со стороны ост. «Курчатова» и со стороны спортобъекта). Во время соревнований интервал движения шаттлов составит от 15 до 30 минут. Помимо этого, до остановки «Спорткомплекс «Сопка»» можно будет добраться на общественном транспорте: автобусах № 31, 32, 88 и 90.

Болельщики смогут пройти на территорию МСК «Сопка» через пешеходный контрольно-пропускной пункт, расположенный в районе Биатлонной, 25 б. На КПП будет осуществляться осмотр зрителей и личных вещей с использованием специального оборудования. На соревнования не разрешается проносить колющие и режущие предметы, алкогольные напитки, стеклянные и железные контейнеры, бутылки, термосы (полный перечень ограничений – во вложении). Запрещено также приносить продукты питания – в МСК «Сопка» можно будет приобрести легкие закуски и напитки.

Отметим, что состязания по фристайлу и сноуборду пройдут в кластере «Сопка», который специально построен к Зимней универсиаде-2019 и входит в состав «Академии зимних видов спорта». Во время соревнований для комфортного пребывания в кластере «Сопка» зрителям будут оказаны дополнительные услуги: камеры хранения, площадка для детских колясок, комната матери и ребенка, бюро находок. Кроме того, на инфостойке болельщики смогут получить материалы о тестовых и основных мероприятиях Студенческих игр в Красноярске. Также запланирована развлекательная программа: у зрителей будет возможность сфотографироваться с талисманом Зимней универсиады-2019 - U-Лайкой и выиграть сувенир за участие в викторинах на тему предстоящих Студенческих игр.