Участников игр «Дети Азии» проверят тепловизором

10 января 2019 13:28 Источник: «Советский спорт» Регион: Сахалинская область

О подготовке к международным играм сегодня рассказали представители регионального управления Роспотребндзора и департамента организации медицинской помощи островного минздрава.

Работу начали в прошлом году. Специалисты Роспотребнадзора провели семинары с руководителями предприятий. А сегодня сотрудники ведомства организовали дезинфекцию транспортных средств.

- Ближе к спортивным играм «Дети Азии» проведут обследования людей, которые задействованы в проведении игр на кишечные инфекции, - отметила заместитель руководителя Роспотребнадзора по Сахалинской области Галина Ковтонюк.

Защищать от инфекций будут не только участников игр, но и жителей острова. На границе установят санитарно-карантинный контроль всех прибывающих делегаций. Это необходимо, чтобы предотвратить распространение в области различных болезней. В странах участников существует корь, грипп, полиомиелит и другие инфекции. Выявлять больных будут с помощью тепловизора, который показывает температуру тела человека.

- Все выходящие из самолета люди, даже если это обычный рейс, но там есть участники игр, пройдут контроль. При обнаружении повышенной температуры, гостей острова будут изолировать. Также предполагается опрос экипажа, пассажиров, который будет проводить сотрудник санитарно-оперативного пункта, - добавила Гаина Ковтонюк.

В медицинском обеспечении игр «Дети Азии» будут участвовать 16 организаций: 10 основных и 6 резервных. На каждой площадке международного события будут работать бригады представителей физкультурного диспансера, сотрудники скорой помощи и фельдшера городских поликлиник.

- Это не отразится на основной деятельности медицинских служб по обслуживанию жителей Сахалинской области, мы провели соответствующая работу, – сообщила заместитель директора департамента организации медицинской помощи Ирина Хегай. – В феврале у нас наблюдается подъём заболеваемости ОРВИ и гриппом, поэтому постарались предусмотреть все возможные варианты. При необходимости будут задействованы 6 фельдшерских бригад из районов области.

На всех объектах, где будут проходить игры, организуют дежурства волонтёров медколледжа. Они окажут помощь своим старшим коллегам. В дни проведения игр для координации деятельности представителей всех медслужб будет организован специальный колл-центр с единым номером телефона.

- При необходимости госпитализации участников соревнований до 14 лет будут готовы принять в детской областной больнице, тех, кто старше будут направлять в областную клиническую больницу. В резерве - городская больница им. Ф.С. Анкудинова, – отметили на брифинге.

При организации первых зимних международных спортивных игр «Дети Азии» особое внимание уделили иммунизации людей, которые задействованы в их проведении. Так, от гриппа привито более тысячи человек. Кроме этого проводилась вакцинация от краснухи, кори, вирусного гепатита А.