Сахалинские летающие лыжники стали призерами Всероссийских соревнований

10 января 2019 13:31 Источник: «Советский спорт» Регион: Сахалинская область

7 и 8 января в Пермском крае на базе Федерального центра подготовки по зимним видам спорта «Снежинка» состоялись традиционные Всероссийские открытые детские соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина «Рождественское турне» и «Рождественская снежинка».

В турнире приняло участие 140 спортсменов из четырех стран мира – России, Казахстана, Белоруссии и Чехии. Островной регион представляли воспитанники спортивной школы зимних видов спорта из Южно-Сахалинска и Углегорска.

Даниил Красковский дважды стал победителем соревнований, показав лучший результат на трамплинах К-40 и К-65. А Анна Беленок на трамплине К-40 завоевала бронзовую медаль.